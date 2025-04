Mor un motorista a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès

Un motorista ha mort en sortir de l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès al punt quilomètric 154,2 en sentit sud, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos van rebre l’avís a les 17.30 h del dilluns. Per causes que encara s’estan investigant, una moto amb dos ocupants va sortir de la via. A conseqüència de l’accident, el conductor va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’hospital Mútua de Terrassa, on aquesta matinada ha mort.

Es tracta de M.A.B., de 60 anys i veí de Sabadell. Pel que fa a l’acompanyant va quedar ferida de menys gravetat i va ser traslladada al mateix centre sanitari. Un total de 52 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l’any, 18 de les quals motoristes.

Arran del sinistre es van activar vuit patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

