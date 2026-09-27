El PNB demana al govern espanyol no anar a «màxims» amb el decret d’habitatge

El president del PNB, Aitor Esteban, ha demanat al govern espanyol que no intenti anar a "màxims" amb el decret d’habitatge que prepara i que busqui un "mínim comú denominador". Esteban considera que cal prioritzar mesures que permetin resoldre problemes concrets i evitar frustrar la societat per voler complir íntegrament el programa electoral.\r\n\r\nEl dirigent basc ha advertit que "no seria acceptable" abordar el problema de l’habitatge "pensant en la pròxima proclama electoral". Ho ha dit durant el seu míting de l’Alderdi Eguna, a Vitòria, en un acte que ha comptat amb Junts com a partit convidat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nSánchez treballa «contrarellotge» per aprovar dimarts el decret d’habitatge que necessitarà els vots de Junts i Podem Natàlia Pinyol\r\n\r\n