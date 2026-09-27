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El PNB demana al govern espanyol no anar a «màxims» amb el decret d’habitatge

Política

  • El portaveu del PNB, Aitor Esteban, aquest dijous a la Moncloa

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de setembre de 2026 a les 15:50

El president del PNB, Aitor Esteban, ha demanat al govern espanyol que no intenti anar a "màxims" amb el decret d’habitatge que prepara i que busqui un "mínim comú denominador". Esteban considera que cal prioritzar mesures que permetin resoldre problemes concrets i evitar frustrar la societat per voler complir íntegrament el programa electoral.

El dirigent basc ha advertit que "no seria acceptable" abordar el problema de l’habitatge "pensant en la pròxima proclama electoral". Ho ha dit durant el seu míting de l’Alderdi Eguna, a Vitòria, en un acte que ha comptat amb Junts com a partit convidat.

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