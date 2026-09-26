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El govern espanyol diu que «treballarà incansablement» fins a aconseguir l'oficialitat del català a Europa

Política

  • El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, aquest dimarts a la roda de premsa del Consell de Ministres -

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Publicat el 26 de setembre de 2026 a les 15:41
Actualitzat el 26 de setembre de 2026 a les 15:42

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol "treballarà incansablement" fins a aconseguir "l'oficialitat plena" del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea (UE). "L'euskera serà oficial a Europa. El gallec serà oficial a Europa. El català serà oficial a Europa", ha reiterat el ministre en un missatge en xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües.

Albares ha assegurat que "defensar les nostres llengües oficials és defensar la nostra identitat plural" i ha afegit que el lloc del català, l'euskera i el gallec "és al cor" d'Europa: "No pararem fins que la veu de tota la nostra ciutadania ressoni amb plenitud de drets a la UE", ha insistit.

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