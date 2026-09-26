El govern espanyol diu que «treballarà incansablement» fins a aconseguir l'oficialitat del català a Europa

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol "treballarà incansablement" fins a aconseguir "l'oficialitat plena" del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea (UE). "L'euskera serà oficial a Europa. El gallec serà oficial a Europa. El català serà oficial a Europa", ha reiterat el ministre en un missatge en xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües.\r\n\r\nAlbares ha assegurat que "defensar les nostres llengües oficials és defensar la nostra identitat plural" i ha afegit que el lloc del català, l'euskera i el gallec "és al cor" d'Europa: "No pararem fins que la veu de tota la nostra ciutadania ressoni amb plenitud de drets a la UE", ha insistit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Govern exculpa Espanya del bloqueig de l'oficialitat del català: «Mai hi ha hagut una acció tan contundent» Bernat Surroca Albet\r\n\r\n