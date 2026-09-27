Yolanda Díaz demana que el decret d’habitatge «fiqui mà» als fons voltor

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha reclamat que el nou decret d’habitatge que prepara l’executiu "fiqui mà" als fons voltor i als fons d’inversió davant la crisi residencial. "No ens val qualsevol decret", ha advertit durant un col·loqui amb UGT i CCOO a la festa anual del Partit Comunista d’Espanya, a Madrid.\r\n\r\nDíaz ha donat també la "benvinguda" a l’acampada de la plaça del Sol de Madrid pel dret a l’habitatge i ha situat l’habitatge com "el problema principal" de la ciutadania i ha defensat que el nou decret hi doni una resposta. La dirigent de Sumar ha criticat que els fons voltor i d’inversió que operen en el mercat de l’habitatge no tributin impostos a l’Estat i ha assegurat que "s’estan lucrant" de la gent treballadora. Díaz també ha assenyalat l’habitatge i la reducció de la jornada laboral com a "mandats fonamentals" de cara al futur.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nSánchez treballa «contrarellotge» per alinear el bloc de la investidura per l'habitatge Natàlia Pinyol\r\n\r\n