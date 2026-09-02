Illa viatja a Ucraïna per portar sobre el terreny la defensa dels valors europeus

Viatge de Salvador Illa a Ucraïna. El president de la Generalitat visita aquesta setmana el país, en guerra des del 2022 per la invasió de Rússia, per fer una defensa sobre el terreny dels valors europeus i democràtics, i posar en valor la cooperació feta des de Catalunya, tant institucional -el Govern ha posat diners per ajuda humanitària, ha acollit refugiats i ha enviat material sanitari- com d'activistes. Illa preveu mantenir contactes institucionals i enviarà un "missatge d'esperança" en l'actual context de guerres i inestabilitat al món, i també espera situar Catalunya al mapa per quan arribi el moment de la reconstrucció. Ara com ara, vistos els recents atacs i un cert enquistament el conflicte, no sembla proper.
El cap de l'executiu marxa aquest dimecres: volarà en avió fins a Varsòvia, però està previst que arribi dijous a territori ucraïnès. No hi ha vols directes a Kíiv i la logística és complexa. Feia temps que a Palau es preparava aquest viatge, que té una importància especial per al president. La seva estada a Ucraïna estarà marcada per la incertesa pròpia d'un país en guerra, i l'agenda s'haurà d'adaptar a cada moment. La delegació -àmplia en altres viatges dels últims mesos- serà molt més reduïda, per motius de seguretat. Jaume Duch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, acompanyarà Illa, que allà es trobarà també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que també es troba de missió institucional en diversos països, i acaba a Ucraïna. El president i l'alcalde estaran bona part de l'estada plegats.
Aquesta tarda, consta a l'agenda del president una trobada, a Varsòvia, amb el president del Consell per a la Cooperació de Polònia amb Ucraïna, Pawel Kowal. Després, Illa té previst estar-se a Kíiv, però el viatge està plantejat amb visió a mig i llarg termini, i busca enfortir relacions per quan calgui abordar la reconstrucció després de la guerra. A Palau consideren que Catalunya pot ser útil quan arribi el moment. La visita d'Illa s'ha dissenyat estretament amb l'ambaixada espanyola, com és habitual en la resta de sortides a l'estranger que ha fet el president des que va arribar a la Generalitat. En aquest cas s'hi sumen els motius obvis de seguretat.
El president català serà el primer líder regional europeu que visita específicament Ucraïna. D'altres hi han anat, però en el marc de delegacions d'organismes europees més àmplies. El viatge arriba, en tot cas, en un moment de repunt del conflicte, i això fa que a Palau s'afronti amb tota la prudència possible. En els darrers dies hi ha hagut atacs russos amb míssils i drons, i dimarts van morir dotze persones per bombardejos sobre Kíiv i el seu entorn. Moscou diu que l'objectiu era un complex militar i tallar el subministrament de combustible a l'exèrcit ucraïnès. L'atac, però, va afectar l'empresa pública de ferrocarrils -hi van morir sis treballadors- i habitatges, i ha afectat el pas fronterer amb Romania, estratègic per al govern de Volodímir Zelenski.