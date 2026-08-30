Collboni inicia aquest diumenge una missió institucional per Bòsnia, Polònia i Ucraïna

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, inicia aquest diumenge una missió institucional de sis dies que el portarà a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), Varsòvia (Polònia) i Kíiv (Ucraïna). El viatge té com a objectiu reforçar els vincles històrics de cooperació de la capital catalana, la defensa dels drets humans i l'entrega d'ajuda humanitària en zones afectades per la guerra.\r\n\r\nCollboni arribarà aquesta tarda a Sarajevo, ciutat agermanada amb Barcelona, on mantindrà trobades institucionals amb el seu homòleg, Samir Avdic o amb representants del Cantó de Sarajevo. Amb la visita, Barcelona "vol deixar palès el suport al procés d'adhesió a la UE de Bòsnia", segons informa l'Ajuntament en un comunicat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla anuncia que la Diada d’enguany també se celebrarà a Extremadura Marc Orts i Cussó\r\n\r\n