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Collboni inicia aquest diumenge una missió institucional per Bòsnia, Polònia i Ucraïna

Política

  • L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una sala a l'Ajuntament

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Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 12:15
Actualitzat el 30 d’agost de 2026 a les 12:16

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, inicia aquest diumenge una missió institucional de sis dies que el portarà a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), Varsòvia (Polònia) i Kíiv (Ucraïna). El viatge té com a objectiu reforçar els vincles històrics de cooperació de la capital catalana, la defensa dels drets humans i l'entrega d'ajuda humanitària en zones afectades per la guerra.

Collboni arribarà aquesta tarda a Sarajevo, ciutat agermanada amb Barcelona, on mantindrà trobades institucionals amb el seu homòleg, Samir Avdic o amb representants del Cantó de Sarajevo. Amb la visita, Barcelona "vol deixar palès el suport al procés d'adhesió a la UE de Bòsnia", segons informa l'Ajuntament en un comunicat.

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