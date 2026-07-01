La coordinadora de Sumar dimiteix de tots els seus càrrecs al partit

La fins ara coordinadora general del Moviment Sumar, Lara Hernández, ha anunciat aquest dimecres que dimiteix de tots els seus càrrecs dins el partit. Ho ha fet després que s’hagi arxivat la investigació interna del partit contra ella per presumpte assetjament laboral a treballadors, que la coordinadora ha qualificat de “campanya de desprestigi”, basada en “mentides i injúries”. En una compareixença aquest dimecres, Hernández ha dit que renuncia a presentar-se a la reelecció en el pròxim congrés de Sumar, convocat l’11 de juliol. L’única candidatura presentada fins ara és la de l’actual portaveu parlamentària Verónica Martínez i la secretaria d’Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Hernández ha dit que deixa Sumar, però no la política.\r\n