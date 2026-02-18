La Generalitat impulsa l’Any Bressola per celebrar 50 anys d’educació en català a la Catalunya del Nord

La Generalitat, a través del Departament de Política Lingüística, i la xarxa educativa La Bressola han presentat l'Any Bressola, una programació d'actes que es desenvoluparà durant tot l'any 2026 per celebrar els cinquanta anys d'educació en català a la Catalunya del Nord. La iniciativa pretén visibilitzar la tasca de les escoles i subratllar el seu paper en la preservació de la llengua catalana en el territori francès.
Un dels projectes centrals serà la gravació d'un disc amb cançons tradicionals nord-catalanes reinterpretades per artistes de diferents territoris de parla catalana. L'àlbum es presentarà en format de concert el 25 de setembre al Teatre Municipal de Girona i comptarà amb la col·laboració de la revista Enderrock i el segell Discmedi.
Any Bressola: actes pels Països Catalans
L'any Bressola inclourà xerrades, seminaris i activitats acadèmiques en diferents ciutats del domini lingüístic català. Entre aquestes destaca la conferència Eines i estratègies d'immersió a La Bressola, que es portarà a universitats com Barcelona, Vic, Lleida, Tarragona, València, Castelló, Elx o Alacant.
El programa es completarà amb actes comunitaris com el retrobament d'antics alumnes, l'acte institucional del 50è aniversari a Perpinyà, la celebració de La Bressolada i la VI Mostra de Glosa. També s'engegarà l'exposició itinerant Cinquanta anys de La Bressola, que repassarà la història i el model pedagògic del projecte.
Reivindicació institucional
Durant la presentació, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha destacat el valor històric de la iniciativa i ha recordat que va néixer en un context "molt dur pel català", quan un grup de famílies i docents va decidir crear una nova escola en aquesta llengua per garantir-ne la seva transmissió a les noves generacions. A més, Vila ha subratllat que el finançament públic destinat a La Bressola ha augmentat aquest any de 650.000 a 800.000 euros, la xifra més alta fins ara.
El president de La Bressola, Guillem Nivet, ha assenyalat que la continuïtat del projecte durant cinc dècades ha estat possible gràcies a la perseverança de les primeres famílies i docents i al suport institucional i social rebut.
La Bressola, un projecte nascut l'any 1976
La Bressola es va crear el 1976 com una associació cultural amb l'objectiu de promoure una xarxa d'escoles laiques amb immersió lingüística en català en la Catalunya del Nord. Actualment, més de 1000 alumnes estudien en els seus set centres infantils i primària i en dos instituts de secundària, on el català és la llengua vehicular.
Cinc dècades després de la seva creació, la iniciativa es manté com un dels projectes educatius més singulars de l'àmbit catalanoparlant, tant per la seva implantació en el territori francès, com per la seva funció cultural. L'Any Bressola vol servir no només per celebrar el camí recorregut, sinó també per reforçar la continuïtat del model i garantir el seu futur en un context en què la transmissió social del català encara és un repte a la Catalunya del Nord.