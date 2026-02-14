Renfe suspèn el servei de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent

Renfe ha anunciat que ha suspès aquest dissabte el servei de tren de Llarga Distància (Euromed i Intercity) i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent. Les ratxes de mestral han fregat els 150 km/h a les Terres de l'Ebre i també a la zona nord de Castelló. Els trens d'aquest corredor es troben suprimits i no s'ha establert cap servei alternatiu, segons Renfe.\r\n\r\nTampoc no circularan tres serveis d'alta velocitat en el tram entre València i Castelló. Renfe està avisant els viatgers a través dels seus diferents canals de comunicació i ha habilitat canvis i anul·lacions de bitllets sense cost. En paral·lel, els trens de Rodalies circulen amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre.\r\n\r\nRodalies\r\n\r\nInicialment, i a primera hora del matí, s'ha aturat totalment la circulació de trens a l'R16 entre Tortosa i l'Aldea-Amposta pel risc derivat de les ventades. A migdia, la circulació de trens s'ha restablert a l'R16, però s'acumulen demores d'uns 30 minuts de mitjana. També hi ha retards de fins a mitja hora a les línies R13, R14, R15, R17, R11 (Barcelona Sants-Portbou) i RT1 derivades de les condicions meteorològiques i de les diverses limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària.\r\n