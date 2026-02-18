L'èxit cinematogràfic de «Hamnet» dispara la venda de la novel·la original: de què tracta i qui és Maggie O'Farrell

La pel·lícula Hamnet ha catapultat la venda de la novel·la original escrita per Maggie O’Farrell amb més de 20.000 nous exemplars venuts des de l'estrena. Per part de Libros del Asteroide s’han comptabilitzat uns 15.000 exemplars de la novel·la i uns 3.000 de l’edició especial il·lustrada aquest 2026. En el cas de la versió catalana, l’Altra Editorial n’ha venut més de 3.000 en un mes i mig, i ja pronostica que pot ser un dels llibres més demanats de cara a Sant Jordi. Les editorials expliquen a l’ACN que el fenomen els permet arribar a nous lectors, alguns de més joves, i que també ha començat a repercutir en altres llibres de la mateixa autora. “L’impuls del film ha superat les nostres expectatives”, celebren.
La novel·la es va publicar el 2020 i l’any següent va arribar en castellà i català de la mà de Libros del Asteroide i L’Altra Editorial, respectivament. Aquest 2026, s’ha estrenat a les sales de cinema l’adaptació cinematogràfica de l’obra, dirigida per Chloé Zhao i amb Jessie Buckley i Paul Mescal encapçalant el repartiment. Aquesta conjuntura ha donat un gran impuls a la novel·la, tal com relaten les dues editorials.
“Ja vam notar una pujada de vendes quan va sortir el tràiler i havíem previst un interès renovat coincidint amb la sortida, però el que ha passat és espectacular”, admet Libros del Asteroide, “hem venut pràcticament deu vegades més aquestes últimes tres setmanes, que en les mateixes de l'any anterior”. En la mateixa línia s’expressa Eugènia Broggi, de L’Altra Editorial, que subratlla que ha funcionat de meravella. “Ja era un llibre que s’estava venent molt bé, però amb aquesta empenta encara ha anat millor”, afegeix, “els llibreters ens diuen que la gent el demana arreu del territori i, de fet, l’estem reimprimint perquè pot ser un dels grans llibres de Sant Jordi”.
L'argument de Hamnet: ficció i realitat amb Shakespeare com a teló de fons
Hamnet explica la història de l’Agnes, una jove remeiera que viu en un petit poble d’Anglaterra. És allà on coneix i s’enamora d’un professor de llatí, amb qui decideix formar una família. El seu matrimoni, però, topa amb una inesperada tragèdia que els canvia la vida. Partint de la història familiar de Shakespeare, O’Farrell transita entre ficció i realitat per recrear un succés que va inspirar una de les obres literàries més conegudes de tots els temps. A la vegada, reivindica amb tendresa tot un seguit de personatges que es van quedar als marges i posa l’accent en temes com la vida familiar, l’afecte, el dolor o la pèrdua.
Qui és Maggie O’Farrell?
Maggie O'Farrell és una novel·lista d'Irlanda del Nord que no només ha escrit Hamnet, sinó també altres títols com El retrat de matrimoni, L’estranya desaparició d’Esme Lennox o Aquest deu ser el lloc. Broggi ho té clar: “Si t’agrada un llibre seu, és possible que t’agradi la resta perquè realment valen tots molt la pena”, explica.
També admet que el fenomen Hamnet ha arrossegat en certa manera la resta de títols, tot i que insisteix que és una autora “fiable”. Igualment ho assegura Libros del Asteroide. “És una autora que meravella i si en llegeixes un títol és probable que la vulguis continuar llegint, els nous lectors que l’han descobert s’han començat a interessar per la seva obra i estem notant un petit repunt”, conclou l’editorial.