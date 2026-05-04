Girona, Temps de Flors 2026: totes les novetats

Cada mes de maig els carrers de Girona es vesteixen amb els colors de tota mena de flors. Enguany, no serà diferent, i el pròxim 9 de maig començarà la 71a edició de Girona, Temps de Flors. Aquest és un dels esdeveniments més representatius de la localitat i aquest any s'han preparat 141 projectes florals que es repartiran entre 113 espais de la ciutat.
Amb més de 70 anys d'història, el festival ha patit certs canvis amb el temps i també aquesta edició n'incorporarà alguns més. Entre altres, l'ornamentació del pont de Sant Feliu serà una de les novetats més destacables. A més, s'inclouran zones de descans i un recorregut adaptat per a persones amb mobilitat reduïda per tal de reforçar l'accessibilitat a tots els públics.
Horaris i inauguració
Aquesta edició de Temps de Flors començarà el dissabte 9 de maig als jardins Alemanys amb un homenatge a l'Associació Amics de les Flors de Girona, que s'han encarregat de coordinar l'esdeveniment. Cal destacar que la majoria dels actes preparats són gratuïts, però alguns requereixen adquirir prèviament l'entrada.
Pel que fa a l'horari, es mantindrà l'ampliació de l'any passat; és a dir, començarà a les 9.30 hores i acabarà a les 23 hores, en l'horari de Flors de Nit, excepte els dissabtes que finalitzarà a mitjanit.
Activitats i concerts
Enguany hi ha preparat un projecte de Teresa Vidal, doctora i experta en l'obra de Gaudí, el qual incorpora la mitologia de la ciutat gràcies a l'artista Nuxu Perpinyà. Encara no es coneixen els detalls de l'obra però es podrà veure a les escales de la Catedral.
A més, en l'interior de la basílica de Sant Feliu hi haurà una referència a l'Any Gaudí. També tindrà lloc un homenatge a Pau Casals per commemorar el 150è aniversari del seu naixement. La mostra tindrà dos projectes sobre la pau i la música que estaran ubicats a la plaça de Natàlia Molero i Lloret i al jardí de la Pau.
En aquesta línia, també hi haurà concerts a la plaça dels Jurats, una nova edició del festival Girona A Cappella i actuacions de corals. A més, durant el festival tindrà lloc una diada castellera, entre altres activitats. D'altra banda, el comerç local i la restauració també hi participaran amb aparadors i propostes gastronòmiques inspirades en flors.
Els espais novetat
Aquesta edició de Temps de Flors destaca per la incorporació del pont de Sant Feliu als ponts que seran decorats, que se suma al pont de Sant Agustí, de les Peixateries Velles i d'En Gómez. També s'afegeixen al festival els jardins de Sant Feliu, el Barri Vell, la font del passeig Arqueológic i els números dos del carrer Miquel Oliva i Prat i del carrer de Lluís Batlle i Prats.
D'altra banda, s'han creat dos punts nous que tenen com a finalitat facilitar l'accessibilitat: els anomenats Espai Calma. Tot i que estaran oberts a tot el públic com a zona de descans, estan pensats especialment per a persones neurodivergents i mares que volen alletar els seus nadons. Aquests punts es poden trobar al CaixaForum i al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, i compten amb la col·laboració del CaixaFòrum i de l'Abacus.
També s'habilitarà, al jardí de l'Àngel, un Espai de Descans, on hi haurà zones amb bancs al llarg del recorregut. A més, hi haurà un itinerari adaptat per a aquelles persones amb mobilitat reduïda.
La presència als barris
A més de l'accessibilitat, enguany s'ha volgut reforçar també la presència als barris. Per fer-ho han preparat diferents projectes que es repartiran en 13 zones de la ciutat, a banda del Barri vell. Per tant, Temps de Flors arribarà als barris de Carme-Vista Alegre, Devesa-Güell, Domeny-Pla de Domeny-Taialà, Eixample, Figuerola-Bonastruc, Mas Ramada, Mercadal, Montilivi, Palau-sacosta, Pont Major, Sant Narcís, Santa Eugènia i Vall de Sant Daniel.
Altres espais que s'han sumat al festival són la rotonda de la Devesa, el carrer de Francesc Rogés i la Rosaleda, a la Devesa, i els jardins de l'església de Sant Miquel, a Palau-sacosta.
Finalment, una altra novetat serà la incorporació del Pont Major, amb espais florals a l'exterior del centre cívic i del pavelló municipal on es construirà una estructura de fusta amb teixits de fibra natural per fer de refugi contra la calor. En aquest espai hi haurà bancs per seure, túnels d'accés i de joc. Aquesta innovació forma part del Pla de barris.