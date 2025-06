Els Estats Units bombardegen l’Iran i entren en guerra

Els Estats Units han entrat a la guerra. Donald Trump ha informat aquesta matinada que han bombardejat tres instal·lacions nuclears de l'Iran: Fordow, Natanz e Isfahan. El mandatari ha definit l'atac a la xarxa social TruthSocial com un "èxit" i un "moment històric per als Estats Units, Israel i el món". "L'Iran ha d'acceptar finalitzar aquesta guerra", ha sentenciat, amenaçant amb "atacs molt més grans, si no arriba la pau ràpidament". De moment, no hi ha informació respecte si hi ha hagut víctimes.

Trump ha informat que "tots els avions estatunidencs es troben fora de l'espai aeri iranià, sans, estalvis i de camí a casa". Segons el president, una càrrega completa de bombes s'ha llençat sobre Fordow, l'objectiu principal de l'atac. "No hi ha cap exèrcit al món que pogués haver fet això; ara és el moment de la pau"; ha conclòs Trump.

Més tard, Trump ha comparegut des de la Casa Blanca i ha donat més detalls del bombardeig: “El nostre objectiu era la destrucció de la capacitat d’enriquiment nuclear de l’Iran i posar fi a l’amenaça nuclear que suposa el número u dels estats promotors del terror al món”. Ara bé, l'objectiu principal de Trump és negociar un nou acord nuclear amb l'Iran. "No busquem un alto el foc. Busquem una victòria total i completa. Repeteixo, ja saben quina és la victòria: res d'armes nuclears", ha afirmat.

Reacció de l'Iran

El contraatac de l'Iran no s'ha fet esperar. Entorn de 16 persones han resultat ferides, la majoria lleus, per l'impacte de gairebé una trentena de míssils disparats contra el centre i el nord d'Israel.

El servei d'Ambulàncies d'Israel ha confirmat que un home de 30 anys ha resultat ferit de consideració per l'impacte de metralla, després de constatar explosions a Tel Aviv, Nes Tziona i Haifa. L'Iran ha precisat que els objectius de l'atac eren l'aeroport de Ben Gurión, un centre de recerca biològica, bases logístiques i diversos nivells de centres de comandament i control.

L'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI) ha assegurat que l'Iran feia diverses nits que "esperava l'atac a Fordow", i per tant "el lloc porta molt de temps evacuat i no ha patit danys irreversibles". L'OEAI ha condemnat els "brutals atacs" i ha garantit que "no permetrà que s'aturi el camí del desenvolupament d'aquesta indústria nacional".

"Aquesta acció, contrària al dret internacional, lamentablement s'ha dut a terme a l'ombra de la indiferència i fins i tot amb la cooperació de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica", diu un comunicat recollit per l'agència de notícies Mehr. En aquest sentit, apel·la a la comunitat internacional perquè reprovi els atacs, ja que els punts atacats es troben sota la supervisió de l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA) sobre la base del Tractat de No Proliferació Nuclear.

Netanyahu agraeix a Trump

Unes hores després de l'atac, el president d'Israel, Benjamin Netanyahu ha penjat un vídeo a xarxes agraint a Trump i els Estats Units haver bombardejat l'Iran. "En el meu nom i en nom de tots els ciutadans d'Israel, en nom de tot el poble jueu, li dono les gràcies de tot cor."

Malgrat això, Israel tem represàlies de l'Iran. Ho demostra el comunicat de les forces de seguretat israelianes anunciant que des de les 3.45 hores locals quedaven completament prohibides les activitats educatives a tot el país, així com qualsevol reunió o acudir als llocs de feina, tret dels sectors essencials.

Hi haurà ampliació