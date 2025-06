Netanyahu agraeix a Trump l'atac contra l'Iran: «La seva decisió canviarà la història»

Unes hores després de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el president d'Israel, Benjamin Netanyahu ha penjat un vídeo a xarxes agraint a Trump. "En el meu nom i en nom de tots els ciutadans d'Israel, en nom de tot el poble jueu, li dono les gràcies de tot cor."

"Felicitats, president Trump. La seva audaç decisió d'atacar instal·lacions nuclears iranianes amb l'imponent i just poder dels EUA canviarà la història", ha assegurat Netanyahu en el vídeo publicat a través del seu compte personal a X.

Trump i Netanyahu han conversat per telèfon en finalitzar l'operació, que s'ha realitzat en plena coordinació dels dos estats. "Immediatament després de l'operació, el president Trump m'ha trucat i hem tingut una conversa molt càlida i emotiva". A més, el líder israelià ha qualificat l'operació de "fita històrica", assegurant que els bombardejos han negat al "règim més perillós del món les armes més perilloses del món".

La visió dels dos mandataris per resoldre conflictes són la mateixa: la força. "El president Trump i jo (Netanyahu) solem dir: la pau s'aconsegueix amb la força. I aquesta nit els EUA ha actuat amb molta força", ha asseverat el líder israelià.

Per altra banda, també ha reaccionat el president d'Israel, Isaac Herzog, i ha assegurat que s'han posat en relleu els principis de "llibertat, responsabilitat i seguretat". "Aquesta acció beneficia la seguretat de tot el món lliure", ha apuntat a través del seu compte d'X.

L'agència nuclear de l'ONU convoca una reunió per a demà

El president de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), Rafael Grossi, ha anunciat, via el seu compte d'X, la convocatòria d'una reunió d'emergència per aquest dilluns per valorar la situació després dels atacs a instal·lacions nuclears. A més, des de l'OIEA han lamentat que Teheran no comparteixi tota l'informació.

El secretari general de l'ONU condemna l'atac dels EUA

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, s'ha mostrat "profundament alarmat" per l'atac de les forces armades americanes i ha insistit a les parts involucrades a respectar el dret internacional i a emprar la via diplomàtica per "evitar una espiral de caos".

El secretari general ha expressat la seva preocupació i ha dit que "es tracta d'una perillosa escalada en una regió al límit, una amenaça per a la pau i la seguretat internacional", ha expressat en el seu compte d'X. També ha alertat del risc que el conflicte "surti de control i provoqui conseqüències catastròfiques a la població civil, a la regió i al món".

Per altra banda, l'Iran ha sol·licitat la convocatòria d'una reunió extraordinària al Consell de Seguretat de Nacions Unides per condemnar els atacs "il·legals i imprudents" dels EUA a les instal·lacions nuclears iranianes.

La UE exigeix la negociació immediata

L'alta representant d'Assumptes Exteriors de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha fet una crida urgent a què els implicats se situïn en la via diplomàtica i ha convocat per aquest dilluns a tots els ministres d'exteriors dels estats membres per tractar la nova situació després de l'atac dels EUA a l'Iran.

Divisió als EUA

L'oposició demòcrata dels Estats Units acusa Trump de violar la Constitució en atacar a l'Iran sense l'aprovació del congrés estatunidenc. Els liderés demòcrates exigeixen que les dues cambres siguin informades immediatament i es plantegen l'exercici de poders de guerra per tal d'incapacitar Trump.

El líder de la minoria demòcrata, Chuck Schumer, ha instat al president estatunidenc a donar explicacions: "Cap president hauria de poder portar la nació, de manera unilateral, a una cosa tan transcendental com una guerra".

