Troben buida la caixa forta de l'hotel de Vall de Núria

Un equip de l'hotel de Vall de Núria ha aconseguit arribar fins a la caixa forta, que pesa aproximadament 300 quilos, que van robar dilluns a la matinada uns lladres encara no identificats. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Europa Press, la caixa estava buida quan els treballadors l'han recuperat, fet que indica que els lladres van aconseguir fugir amb el botí i ara la policia els continua buscant. Segons apunten aquestes fonts, dins la caixa hi havia diners, "no gaires", i també alguna documentació de l'hotel. Per això, la investigació continua oberta i els Mossos confien a trobar-los aviat, segons indiquen.
Un robatori extremadament difícil
Les últimes nevades han deixat dades de rècord, sobretot a Vall de Núria, on aquesta temporada s'ha trencat amb les previsions de neu mínimes dels últims anys. És per aquest motiu que, en una temporada marcada per una de les nevades més intenses, resulta sorprenent que s'hagi produït un robatori de matinada i en trineu a l'hotel del santuari, segons informa 3CatInfo.
Uns lladres van assaltar durant la matinada de diumenge a dilluns l’hotel del santuari per furtar la caixa forta. Els autors del robatori es van endur diners en metàl·lic i la mateixa caixa forta. El més curiós de tot és que ningú es va adonar que hi faltaven els diners fins a primera hora de matí, quan el personal va alertar als Mossos. Tot i això, la part que sembla extreta d'una pel·lícula de ciència-ficció és la manera en què ho van fer tenint en compte les condicions meteorològiques i el camí.
Només es pot accedir amb el tren cremallera o a peu, a través d’un camí de muntanya de 8 quilòmetres i amb un desnivell de 800 metres que, de fet, durant l’hivern queda cobert de neu i gel. Les primeres investigacions dels Mossos apunten que els lladres haurien carregat la caixa forta sobre un trineu per transportar-la fins a Queralbs, el punt més proper a Núria en què es pot accedir amb cotxe, i fins on només s'arriba a peu a través del camí cobert per neu.
La van estimbar
Els presumptes lladres la van estimbar muntanya avall per mirar d'obrir-la i van decidir abandonar-la per les dificultats del terreny. L’objecte va caure en una zona de difícil accés que es troba molt a prop del tren cremallera. Per aquest motiu, ni els Mossos ni els Bombers han pogut arribar fins al punt on va quedar la caixa, a causa de l’alt risc d’allaus existent a la zona, fins aquest dimecres, en què els treballadors de l'hotel del santuari han pogut recuperar-la i comprovar que estava buida.