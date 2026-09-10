Militants d'extrema dreta agredeixen el fotoperiodista Jordi Borràs al Fossar

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha denunciat que militants d'extrema dreta han agredit un fotògraf, Jordi Borràs, durant l'acte d'aquest dijous a la tarda al Fossar de les Moreres. A través d'una publicació a X, el col·lectiu de periodistes ha exigit als Mossos que donin explicacions "per permetre l'agressió". En el mateix comunicat, el Grup Barnils assegura que "els cossos de seguretat han de garantir que els periodistes puguin treballar per informar la ciutadania".
Segons explica Borràs en declaracions a Nació, aquesta tarda era a la manifestació d'Aliança Catalana treballant per a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). El fotoperiodista explica que ha decidit mantenir-se en tot moment prop de la línia policial per prevenció, i assegura que un grup dels Boixos Nois -entre els quals hi havia un dels líders històrics- es trobaven tot just a tocar de la premsa. "Estava fotografiant un detingut quan un agent de la BRIMO m'ha començat a empènyer fins on estaven els Boixos Nois". Ha sigut llavors quan, segons explica, s'ha produït l'agressió: "Entre les empentes, m'han estirat la motxilla, he caigut i m'han clavat dues puntades de peu".
A més, Borràs explica que l'han estat a punt de detenir. Tant el fotoperiodista com el Grup Barnils denuncien que els Mossos d'Esquadra no han fet res per aturar la detenció, tot i que comptaven amb un ampli dispositiu, que Borràs ha qualificat de "demencial". Després, ha decidit mantenir-se al marge de la concentració.
Càrregues i retinguts
Al llarg de la tarda, al Fossar de les Moreres els antiavalots han carregat amb cops de porra contra els manifestants antifeixistes en un moment en què ha aparegut una camioneta s'ha apropat a la part frontal de la protesta. Preguntats pel motiu dels cops, alguns agents han assegurat que ha estat per poder fer una barrera i evitar que la camioneta, que han portat els organitzadors, s'apropi més a l'accés al Fossar. D'altra banda, els Mossos també han retingut tres manifestants que es trobaven infiltrats a l'acte d'Aliança Catalana i que han llançat pintura.