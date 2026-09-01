01 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

El Constitucional preveu resoldre tots els recursos de l'amnistia abans que acabi l'any

Política

  • El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 11:56
Actualitzat el 01 de setembre de 2026 a les 12:23

El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, creu que el recurs d’empara presentat per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podria quedar resolt abans que acabi l’any. En una entrevista aquest dilluns al vespre a RNE, el magistrat va recordar que el TC començarà a deliberar els recursos d’empara a partir del 22 de setembre i que començarà amb el presentat pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Conde-Pumpido ha concretat que es resoldran primer els recursos dels condemnats per l’1-O, com el del president d’ERC, Oriol Junqueras, i que després es debatran els d’aquells “que estan fora d’Espanya”, com és el cas de Puigdemont.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar