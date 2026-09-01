El Constitucional preveu resoldre tots els recursos de l'amnistia abans que acabi l'any

El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, creu que el recurs d’empara presentat per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podria quedar resolt abans que acabi l’any. En una entrevista aquest dilluns al vespre a RNE, el magistrat va recordar que el TC començarà a deliberar els recursos d’empara a partir del 22 de setembre i que començarà amb el presentat pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Conde-Pumpido ha concretat que es resoldran primer els recursos dels condemnats per l’1-O, com el del president d’ERC, Oriol Junqueras, i que després es debatran els d’aquells “que estan fora d’Espanya”, com és el cas de Puigdemont.\r\n