Seat penja d'un fil: la marca podria desaparèixer per la transformació del grup Volkswagen

Seat ha assegurat que el grup Volkswagen aborda una "profunda transformació" amb la finalitat d'afrontar el procés d'electrificació del sector, per la qual cosa tot allò que afecta la marca catalana depèn de l'anàlisi que se'n faci en les reunions del Consell de Supervisió d'aquest divendres. "No s'ha pres cap decisió sobre aquest tema", han explicat fonts de l'empresa a Europa Press aquest dijous.
Segons ha publicat la revista alemanya Wirtschafts Woche, un d'aquests consells de supervisió del gegant alemany se celebrarà divendres i dona per fet que deixarà d'invertir en la marca Seat, que desapareixeria el 2029, per centrar-se en Cupra. "Tota la indústria, inclòs el Grup Volkswagen i, per descomptat, Seat S.A., estem immersos en una profunda transformació, basada en el nostre compromís amb l'electrificació", han explicat fonts de la companyia.
Des del grup alemany asseguren que el món de l'automòbil ha canviat a nivell global en l'últim any i que s'han d'adaptar a les noves tendències del mercat. Afegeixen, en aquest sentit, que Volkswagen treballa en un pla de transformació del negoci per reforçar la seva competitivitat i eficiència.
L'objectiu del grup és fer que les seves respectives companyies siguin "més eficients i àgils, a més d'aprofitar de manera sistemàtica potencials sinergies tecnològiques". Aquesta estratègia s'està debatent en diferents reunions del Consell de Supervisió, però, segons Seat, no s'ha pres cap decisió sobre aquest assumpte. "Informarem de qualsevol decisió estratègica que afecti Seat S.A. arribat el moment".