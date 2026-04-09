Seat llança el nou Cupra Raval, el model amb què aspira a reflotar la marca

Seat ha presentat aquest dijous el nou Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric fabricat a la planta de Martorell i "l'espina dorsal" del creixement de la marca. Així ho ha definit el conseller delegat, Markus Haupt, que ha assegurat que el cotxe arriba després "d'anys intensos de treball" amb l'objectiu de "democratitzar" l'electromobilitat.
A l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha reivindicat la mobilitat elèctrica en un context marcat per l'increment del preu del combustible per la guerra a l'Iran. En la mateixa línia, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha felicitat Seat – Cupra i ha afirmat que el Raval està cridat a "transformar" la mobilitat a Europa. Al seu torn, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha ressaltat la vinculació de l'automobilística amb la capital catalana i ha recordat que dona feina a 14.000 persones.
La marca té l'"ambició" de vendre 40.000 Cupra Raval aquest 2026, sobretot a Alemanya, Regne Unit i Espanya. El cotxe és l'elèctric més barat de la marca i té un preu de sortida de 26.000 euros (sense tenir en compte les ajudes) amb una autonomia de 400 quilòmetres, tot i que hi ha una segona versió amb una autonomia de 450 quilòmetres.
Les primeres entregues del Raval seran a l'estiu, tot i que la marca no ha concretat més la data. Amb les vendes del Raval, Seat confia tancar l'exercici amb una quota de vendes d'electrificats del 25%, és a dir, que un de cada quatre cotxes comercialitzats sigui elèctric. La companyia calcula que ha invertit uns 3.000 milions d'euros en el Cupra Raval i 300 milions per la planta d'assemblatge de cel·les de bateries a Martorell.
La cúpula institucional fa costat al Cupra Raval
La presentació del Cupra Raval s'ha fet aquest dijous al matí a Casa Seat, al Passeig de Gràcia, que coincidint amb el llançament del nou vehicle s'anomenarà "temporalment" Casa Cupra Raval. L'acte ha congregat els màxims representants de la Generalitat, el Parlament, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri d'Indústria, la qual cosa demostra la implicació de les institucions en el projecte de Cupra. A la presentació del Cupra Raval també hi ha assistit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i altres cares del món econòmic i polític com el president de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.