Illa i Puente es reuneixen a Palau quasi tres mesos després de l'accident de Gelida

No ha estat senzill quadrar les agendes, però finalment el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports, Óscar Puente, s'han reunit aquest matí a primera hora al Palau de la Generalitat amb una carpeta incòmoda sobre la taula: la crisi de Rodalies. Han hagut de passar onze setmanes perquè Puente tornés a Catalunya, després d'una última visita al gener per escenificar la constitució de la nova empresa Rodalies de Catalunya, una peça important del traspàs pactat entre Estat i Generalitat. Durant la reunió, que s'ha desenvolupat en un clima "cordial" i de "màxima col·laboració institucional", també s'ha parlat dels treballs que cal fer per "culminar" el traspàs de l'R1 a la Generalitat, pendent ara del Ministeri de Transports.
La trobada, que s'ha allargat més d'una hora, ha servit per fer balanç de la situació i ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, encarregat de gestionar la crisi i de fer quadrar Renfe i Adif. La xarxa ferroviària catalana continua funcionant amb restriccions de velocitat després de l'accident de Gelida, un episodi que va actuar com una mena de detonant per fer evident l'estat precari de la infraestructura, amb diverses esllavissades que van obligar a aturar tot el servei durant uns dies. La negligència dels responsables de la infraestructura a l'hora del manteniment preventiu expliquen bona part de la crisi.
Tot just aquesta setmana han tornat a operar els trens al punt de l'accident, a l'R4. Malgrat que el tram de via ja tenia el vistiplau d'Adif, els maquinistes, actor important en tot plegat, no van acceptar conduir trens fins just abans de la Setmana Santa. La xarxa continuarà restriccions almenys fins al maig, però el Ministeri de Transports es cura en salut i diu que la normalitat -entesa com la situació prèvia a l'accident de Gelida- no arribarà fins al juny. Aleshores, encara hi haurà plans de transport alternatiu a l'R3 per les obres de desdoblament i el Govern vol aprofitar per fer unes obres al tram Ribes-Puigcerdà, ja planificades.
En tot aquest temps, la crisi ha tingut costos econòmics -i un cert desgast polític, també- que ha hagut de sufragar la Generalitat, però està previst que sigui el Ministeri de Transports qui acabi pagant la factura. Els números que presenten les dues administracions coincideixen i hi ha el compromís de Santano, en conversa amb el ministre, que sigui l'Estat qui es faci responsable d'aquestes despeses. Al cap i a la fi, a l'espera que es materialitzi del tot traspàs pactat, tant la infraestructura com els trens són d'Adif i Renfe, empreses públiques espanyoles.
Per part de la Generalitat, assenyalen que les inversions d'urgència que ha fet Adif pugen fins als 115 milions d'euros, una xifra que segurament serà més alta. El Departament de Territori ha hagut de pagar 13 milions, sobretot en reforç de busos interurbans i contractació d'informadors, i també ha pagat per l'aixecament del peatge de la carretera del Garraf. Per la seva banda, Transports eleva la xifra total a 186 milions d'euros, dels quals 170 són d'obres d'Adif, 12 dels autobusos interurbans i 3,6 per reparar el talús que va caure a Gelida, propietat de Transports. Tot això ho abonarà l'Estat.
"Culminar" el traspàs de l'R1
Durant la reunió, els dos governs han parlat també d'algunes obres de futur, com ara a la línia del Garraf, i també han aprofundit en el grup de treballar conjunt que va plantejar el ministre Puente, per veure l'impacte del canvi climàtic en infraestructures ferroviàries pròximes a la línia de costa, com ara l'R1. De fet, sobre l'R1, la trobada també ha servit per parlar dels treballs que serviran per "culminar" el traspàs d'aquesta línia a la Generalitat.
El Ministeri de Transports ja té sobre la taula els informes del Departament de Territori per valorar els actius i els recursos necessaris per deixar la línia a punt per al traspàs. Un cop Transports hagi analitzat tota la documentació, la carpeta passarà al consell de ministres, que haurà de segregar la línia de la xarxa ferroviària d'interès general, per tal que la pugui assumir la Generalitat. Després de la reunió, el ministre visitarà alguns punts de la xarxa de Rodalies, sense especificar, i al migdia està previst que torni a Madrid.