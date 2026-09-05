Valls alça castells a la Sagrada Família per homenatjar Antoni Gaudí

Valls i la Sagrada Família s’han unit aquest dissabte en una jornada en què la capital de l’Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu vincle amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls han actuat a la basílica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l’arquitecte.\r\n\r\nL’acte ha recordat l’admiració de Gaudí pels castells, que considerava una metàfora del treball col·lectiu. L’arquitecte comparava l’estructura dels vitralls dels sants de la basílica, disposats els uns damunt dels altres, amb la construcció d’un castell. Gaudí també va mantenir una relació estreta amb Valls a través de l’escultor barroc Lluís Bonifàs i l’arquitecte Cèsar Martinell, tots dos nascuts a la capital de l’Alt Camp. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEsperant miracles: de Gaudí a Llull, els catalans que fan cua per ser sants Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n