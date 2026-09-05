Un detingut i una quinzena de denúncies en un macrocontrol de camions a l’AP-7 a l’Alt Penedès

Els Mossos d’Esquadra han inspeccionat aquest dissabte al matí 35 vehicles pesants a l’AP-7, al terme de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), en un dispositiu per reduir la sinistralitat. El control ha acabat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies.\r\n\r\nLa policia ha interposat 15 denúncies per incompliments dels temps de conducció i descans, i una altra per manca de la ITV. A més, un conductor ha estat investigat per la manipulació del tacògraf. Finalment, els Mossos han detingut una persona acusada d’un delicte de falsedat documental. El dispositiu s’emmarca en els controls que es fan sobre els vehicles de transport per garantir el compliment de la normativa i millorar la seguretat viària.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Bombers controlen l'incendi de Tordera que ha obligat a confinar dues urbanitzacions Gerard Mira\r\n\r\n