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Mor als 66 anys Josep Manel Pugés, un dels pioners del punk i l’ska a Barcelona

Societat

  • 'Skatalà' -

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Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 17:57

Josep Manel Pugés Estradé, un dels pioners del punk i l’ska a Barcelona, ha mort aquest divendres als 66 anys després d’una greu malaltia. El músic va ser el guitarrista fundador de Skatalà i va formar part de bandes com Clinic Humanoyds, Attak, Ruidos Molestos i Shit, S.A.

Pugés va ingressar el 10 d’agost a l’Hospital Clínic de Barcelona en estat crític, però els metges no han pogut salvar-li la vida. El 1985 va fundar Skatalà, va crear el nom del grup i en va formar part fins al març de 1993. La banda ha lamentat la seva mort a les xarxes socials i ha traslladat el condol a la família i als amics. "Des del grup volem desitjar molts anys de recordança del Manel a totes les persones que el van conèixer i estimar", han escrit.

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