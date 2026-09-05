Mor als 66 anys Josep Manel Pugés, un dels pioners del punk i l’ska a Barcelona

Josep Manel Pugés Estradé, un dels pioners del punk i l’ska a Barcelona, ha mort aquest divendres als 66 anys després d’una greu malaltia. El músic va ser el guitarrista fundador de Skatalà i va formar part de bandes com Clinic Humanoyds, Attak, Ruidos Molestos i Shit, S.A.\r\n\r\nPugés va ingressar el 10 d’agost a l’Hospital Clínic de Barcelona en estat crític, però els metges no han pogut salvar-li la vida. El 1985 va fundar Skatalà, va crear el nom del grup i en va formar part fins al març de 1993. La banda ha lamentat la seva mort a les xarxes socials i ha traslladat el condol a la família i als amics. "Des del grup volem desitjar molts anys de recordança del Manel a totes les persones que el van conèixer i estimar", han escrit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn detingut i una quinzena de denúncies en un macrocontrol de camions a l’AP-7 a l’Alt Penedès ACN\r\n\r\n