El govern espanyol prorroga els controls fronterers amb Itàlia

El govern espanyol ha confirmat la pròrroga dels controls fronterers aeris i marítims als viatgers procedents d'Itàlia fins al 22 de setembre. Segons el text publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dissabte, la mesura està subjecta a "avaluació permanent" i pot quedar "sense efecte abans de la data prevista quan desapareguin les amenaces que van motivar la seva adopció".\r\n\r\nL'ordre que signa el Ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, apunta que la mesura "no podrà ser prorrogada automàticament" i que qualsevol prolongació "haurà d'acordar-se mitjançant una nova decisió motivada, prèvia avaluació actualitzada de la seva necessitat i proporcionalitat". Els controls fronterers a l'Estat responen a la decisió del govern italià de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nAlbares retreu a Itàlia i Dinamarca la seva «manca de solidaritat» en la crisi de Ceuta ACN\r\n\r\n