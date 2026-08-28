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Albares retreu a Itàlia i Dinamarca la seva «manca de solidaritat» en la crisi de Ceuta

Política

  • Migrants en campaments improvisats a la platja -

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Publicat el 28 d’agost de 2026 a les 14:46
Actualitzat el 28 d’agost de 2026 a les 14:47

El ministre d'Extreriors, José Manuel Albares, ha retret a Itàlia i a Dinamarca la seva "manca de solidaritat" en la crisi de Ceuta. Durant la seva compareixença a la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés, Albares ha subratllat que "sense solidaritat no hi ha Unió Europea" i ha estat especialment dur amb el govern de Giorgia Meloni.

Ha recordat que Roma rep "el doble" de migrants irregulars que l'estat i que, malgrat que Madrid "sempre ha estat solidari" amb Roma, l'executiu italià va "imposar controls als viatgers procedents d'Espanya". "Una mesura arbitrària imposada per Itàlia sense consultar ningú". A més, ha qualificat la decisió de "greuge injustificat i injustificable a la dignitat dels espanyols i de la unitat d'Europa".

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