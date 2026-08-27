El conflicte escala a Ceuta: manifestants cremen el campament de migrants

Continua la tensió a Ceuta entre alguns dels veïns de la ciutat, que s'han manifestat en contra dels migrants, i els nouvinguts, que van arribar el 30 de juliol a la ciutat autònoma. Desenes de manifestants que llueixen banderes espanyoles i de la ciutat han entrat al campament dels migrants i li han calat foc, just després que la policia hagués desplaçat les persones refugiades a la platja de Benítez.
El grup també ha impedit durant aquesta tarda l'arribada de la Creu Roja a la platja del Trampolín per repartir el menjar a 4.000 migrants, una situació que fa uns dies que es repeteix per incidents com aquest. Els manifestants han cridat proclames com ara que l'entitat "és una màfia" o que "Ceuta no es ven". Més tard, els vehicles de Creu Roja han aconseguit fet arribar el menjar per una via alternativa. La policia ha reaccionat carregant contra els manifestants quan aquests han cremat el campament improvisat de les persones que, des de finals de juliol, malviuen a la platja.
Des d'aquest matí, milers de veïns de Ceuta s'han reunit a la zona per expressar el seu malestar amb la crisi migratòria i s'han produït alguns moments de tensió, com l'atac a alguns nouvinguts de la platja del Trampolí. La policia també ha arrestat dotze persones de nacionalitat marroquina per haver participat, presumptament, en una agressió que ha causat ferides a quatre militars desplegats a la zona de Benzú.
Torres demana calma a Ceuta i fa una crida contra la violència
Abans que es produís aquesta situació, el ministre de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, ha demanat calma a Ceuta i ha fet una crida contra la violència aquest dijous a la tarda. Durant la seva intervenció en la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés, Torres ha deixat clar que "no es pot atacar ceutins musulmans, com no es pot atacar cap immigrant pel fet de ser immigrants", en referència als enfrontaments entre veïns i migrants d'aquest matí.
El ministre ha denunciat que voluntaris de la Creu Roja, que "són de Ceuta", reben amenaces per entregar menjar als migrants i, fins i tot, es plantegen deixar de fer de voluntaris. Per això, ha demanat a tots els responsables públics que es condemni qualsevol mena de violència.
El repartiment de menors: un altre front obert
El trasllat dels menors migrants arribats a la ciutat autònoma fins a la península és una de les principals preocupacions del govern espanyol. Davant el rebuig de les comunitats del PP a acollir-los als sistemes públics de protecció, s'ha arribat a una solució que implica les entitats socials. Ceuta mantindria la tutela dels menors, mentre que les entitats socials n’assumirien l’acollida i l’atenció. Es tracta d'una via alternativa que permetria assolir un dels compromisos de la Moncloa i, alhora, esquivar el veto dels populars, que des que va esclatar el terratrèmol polític per Ceuta han exigit que tots els migrants, fins i tot els menors, tornin al seu país d'origen.