Què sabem i què no del triple apunyalament de Sants

El barri de Sants s'ha llevat aquest diumenge al matí amb una mala notícia. Un home es troba en estat crític després d'haver saltat aquest diumenge d'un quart pis, on havia apunyalat presumptament a 3 persones, una de les quals es troba en estat greu. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per esclarir els fets, però, a hores d'ara, què sabem del cert i quines incògnites queden?
Quan i on ha passat?
Els fets s'han produït aquest diumenge al matí pels voltants de les 7.30 hores en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc, tal com confirmen fonts de la policia catalana a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Aquest immoble es troba a escassos metros de la seu de la direcció general de Trànsit. Segons les primeres informacions, en l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells.
Per causes que es desconeixen encara, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis -que es troba en estat greu- i de retruc també ha atacat la noia, amb ferides més lleus. Aquest és un dels punts on se centre la investigació dels Mossos.
Com ha acabat ferit?
Els crits de l'incident han alertat el tercer inquilí de l'habitatge que s'ha apropat a l'habitació i també ha rebut algunes ferides amb el ganivet, igualment de caràcter lleu. L'agressor s'ha autolesionat i s'ha llençat pel balcó del quart pis a l'arribada de les patrulles dels Mossos d'Esquadra. Ha resultat ferit crític i traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre hospitalari.