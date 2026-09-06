Barcelona recupera el servei de metro entre la Sagrera i el Bon Pastor

El servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de l'L9/L10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectaven la circulació, segons ha informat TMB. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, TMB ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat.\r\n\r\nLa mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feiners del juliol i de 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'emmarquen en l'obra del macropou per a la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'L9/10.\r\n\r\nEn aquest pou, que es troba a cel obert, conflueixen dos túnels que el travessen: el túnel de l’L9/L10 i el túnel d’un tram del futur perllongament de l’L4 entre la Pau i la Sagrera. En l’actualitat, les línies L9 Nord i L10 Nord discorren en l’àmbit entre el macropou i la Sagrera pel túnel corresponent a l’L4, donat que el tram central de l’L9/L10 no es troba operatiu. El pressupost d’aquesta actuació és de 22,6 milions d’euros.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTotes les claus de l'obra que manté un tram de l'L1 del metro tallat durant l'estiu ACN\r\n\r\n