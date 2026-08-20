Totes les claus de l'obra que manté un tram de l'L1 del metro tallat durant l'estiu

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reprendrà el 29 d’agost el servei de la línia L1 de metro entre les estacions Florida i Plaça de Sants en totes dues direccions després de les obres de millora fetes en aquest tram, tal com estava previst. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol, amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió d’11,5 milions i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat els esforços per renovar una xarxa de metro que, segons remarca, és el centre de la mobilitat metropolitana.
Els treballs han renovat diversos trams de carril, aparells de la via, sistemes de drenatge, senyalització i altres elements associats a la infraestructura ferroviària. En paral·lel, s’ha modernitzat el taller de Santa Eulàlia, una infraestructura clau per al manteniment dels trens de metro. Amb aquesta actuació, TMB preveu reduir el nombre d’incidències, augmentar la fiabilitat del servei i incrementar el confort dels usuaris. També s’han instal·lat subjeccions que eviten vibracions.
Pel que fa a les vies, se n’han renovat prop de 2,1 quilòmetres, que corresponen a uns 510 metres en la zona dels tallers de Santa Eulàlia i uns 1.580 metres de la via general de l’L1 entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou en totes dues direccions.
Des de l’inici de les actuacions, que van començar el 17 de juliol i s’allarguen fins al 28 d’agost, estan treballant cada dia unes 170 persones en unes actuacions que es desenvolupen durant les 24 hores del dia. El servei es reprèn l’endemà a la finalització de l’obra.
Bonet insisteix que el manteniment del metro és “essencial”
Bonet, que també és primera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, ha destacat que la xarxa del metro ja supera els 100 anys d’història i que, amb aquesta edat, el manteniment esdevé “essencial”.
En una visita a les obres, Bonet ha recordat que TMB fa el manteniment de la xarxa de metro cada nit, en les hores en què el metro deixa de donar servei, però que, a vegades, s’han de fer talls del servei per fer actuacions d’una envergadura més important. En el cas del tram entre Plaça de Sants i la Florida, Bonet destaca que el tall s’ha concentrat a l’estiu per minimitzar les afectacions i començar el nou curs amb el servei en marxa: “Estem a la recta final”, ha expressat.
Per la seva banda, el director de la xarxa de metro, David Prat, ha dit que el projecte millora tant el confort del servei per a l’usuari com també la facilitat per mantenir la mateixa via. Prat ha detallat que la franja de la nit en què habitualment es fa el manteniment del metro és molt curta i que actuacions com la desenvolupada entre les estacions de Santa Eulàlia i Mercat Nou permeten agilitzar aquesta tasca.
Així mateix, el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Jesús Husillos, ha celebrat les obres perquè suposen una millora pels veïns d’una ciutat que, segons recalca, té més parades de metro per habitant que la resta dels municipis metropolitans.
Altres línies de metro per salvar el tall
Com a alternatives per als usuaris durant les setmanes que ha durat el tall, TMB ha habilitat un servei d’autobusos que recorre el tram afectat amb un total de 18 busos articulats els dies laborables, 13 els dissabtes i 11 els festius.
Tot i això, la recomanació principal de TMB durant el tall ha estat utilitzar altres línies de metro o connexions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La mateixa línia de metro enllaça amb les línies 9 i 10 Sud a l’estació de Torrassa i amb l’L5 a Plaça de Sants.