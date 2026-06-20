Després d'uns darrers anys d'obres simultànies a diversos punts simbòlics de Barcelona, la ciutat proposa ara un tancament d'etapa. Si més no, parcialment. "Encarem el final de les grans transformacions", ha reivindicat la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, en relació al paquet de reformes que s'han endut gran part dels focus d'aquest mandat.
Després d'haver enllestit abans la Via Laietana, la ronda de Sant Antoni o el túnel de la Rovira, aquest estiu està previst acabar el nou tram del carrer Balmes, entre la plaça Molina i la ronda General Mitre. La idea és deixar el carrer renovat abans que acabi el juliol. Igualment, també està previst executar la pavimentació de la futura calçada de l'avinguda Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig, i la finalització de les tasques al col·lector del carrer Vilà i Vilà, per darrere de l'avinguda Paral·lel. Tots dos projectes previstos d'acabar a la tardor. I encara més enllà, Bonet ha recordat que aquests mesos són clau per arribar a principis de l'any vinent amb tot enllestit a la Rambla i al pas de la Gran Via de les Corts Catalanes pels túnels de Glòries.
Això, però, comportarà afectacions, s'ha recordat. A Balmes, el més assenyalat serà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol, on hi haurà talls de trànsit totals. A la Meridiana, entre finals de juliol i principis d'agost, es permetran el pas d'un carril per cada sentit, quan es treballi sobre la calçada, però es provocaran atzucacs per als carrers transversals i s'afectarà els busos interurbans, que hauran de fer la parada final a Fabra i Puig. A la Rambla, entre el 3 i el 16 d'agost s'haurà de desviar el trànsit en sentit ascendent per l'avinguda Drassanes.
Menys optimistes són els tempos de la cobertura de la Ronda de Dalt, entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca, que inicialment s'havia anunciat que estaria acabada per a les eleccions municipals del 2027 i finalment trigarà mig any més, segons els nous càlculs. Sigui com sigui, aquest estiu, entre el 19 de juliol i el 24 d'agost, hi haurà diverses afectacions. Les primeres comportaran alguns talls nocturns al trànsit, mentre que les segones ocuparan el carril lent de cada sentit per operar també durant el dia.
Alhora, es continuarà amb les grans obres del transport, com les de la connexió dels FGC entre plaça Espanya i Gràcia. Això comportarà algunes reduccions de carrils al voltant de la plaça Espanya, i es tallarà el carrer de Llança entre el 25 de juny i el 28 d'agost, si bé s'obrirà alhora el mateix tram de Diputació, ara tallat. A això cal sumar-li altres actuacions de millora del metro, el tramvia o els FGC, que també comportaran talls estivals.
Poques obres, molta pavimentació
A banda, l'Ajuntament de Barcelona treu pit d'afrontar un estiu en què intensificarà les pavimentacions, les millores de les calçades. Així, venen uns mesos amb poques obres d'estiu (24, la xifra més baixa de l'última dècada) si no es compten les millores del paviment, però serà un dels anys que més metres quadrats es pavimentaran: 97.878 m2. Gairebé els mateixos que el 2024, i només per sota dels 203.467 metres quadrats del 2017, si s'analitzen les dades de l'última dècada.