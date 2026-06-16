Els restauradors de Barcelona s'indignen amb Mercadona pels nous «mercaurants», un fenomen a l'alça

El Gremi de Restauració de Barcelona es regira contra Mercadona. En una atenció als mitjans de comunicació, l'entitat ha denunciat l'auge dels anomenats "mercaurants" a la capital catalana: zones que cada vegada més supermercats despleguen a les seves instal·lacions -amb taules, cadires i coberts- i que permeten als clients menjar tranquil·lament els plats que han comprat a dins. Ara, des del gremi hostaler han tramitat una denúncia contra 30 establiments de l'empresa Mercadona dels 40 que té actius a la ciutat. L'administració encarregada d'investigar si s'infringeix alguna normativa serà l'Ajuntament de Barcelona. El govern municipal, de moment, es reserva l'opinió sobre el fenomen i anuncia que l'analitzarà pròximament.
D'entrada, el director del gremi de restauradors, Roger Pallarols, ha presentat aquest moviment com "un pas més en la lluita contra l'intrusisme" i ha sostingut que això suposa plantar cara "als supermercats que volen fer una evolució cap al 'mercaurant', meitat comerç i meitat restaurant". Per sostenir la seva crítica, ha detallat que es tracta de negocis que reserven una zona, a l'entrada dels locals, per desplegar taules, cadires, tovallons, gots, coberts i fins i tot microones en alguns casos. Els ha catalogat de "restaurants fantasma" i ha avisat que la campanya del gremi ha començat per Mercadona, però que s'estendrà a altres grans distribuïdores alimentàries que tenen zones similars a les seves botigues.
L'argument del gremi i la resposta de Mercadona
L'argument principal per reclamar que s'acabi amb aquest sistema és que aquests espais anirien en contra de l'ordenança municipal de comerç alimentari. El Gremi de Restauració de Barcelona denuncia que "la norma municipal prohibeix expressament que la zona compresa entre les portes d'accés/sortida i les caixes de cobrament s'utilitzi per a cap mena d'activitat comercial o de serveis". En aquest sentit, l'aspiració dels restauradors és que l'Ajuntament reclami la retirada de taules i cadires, a més d'imposar-hi sancions.
Mentrestant, fonts de Mercadona apunten a Nació que aquests espais s'han anat desplegant des del 2018 i que, per tant, fa gairebé una dècada que formen part de la quotidianitat dels seus centres. De fet, matisen que altres empreses del sector ja els aplicaven abans i que ells s'hi van sumar a posteriori. Sobre la queixa concreta dels hostalers, des de l'empresa remarquen que a aquestes taules no s'hi desplega "cap activitat comercial". "Ni hi ha cambrers ni estem cobrant res", apunten. En aquesta línia, exposen que aquests punts que el gremi veu com a "zones de restauració" ells els tenen concebuts com a "zones de descans".
Així, el debat l'haurà d'aclarir l'administració. Fonts oficials del govern municipal es remeten als procediments d'inspecció i avaluació ordinaris. Des de l'executiu barceloní s'assenyala que s'estudiaran les denúncies i es revisarà si els anomenats "mercaurants" sobrepassen el que estableix la normativa municipal i la llei catalana de comerç, serveis i fires (18/2017). Ara bé, fins que això no es resolgui, el gremi promet insistir-hi i estendre-ho.