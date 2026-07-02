L'estació de Verdaguer de l'L4 quedarà fora de servei durant l'estiu per obres

L'estació de Verdaguer de l'L4 quedarà fora de servei entre el 6 de juliol i el 30 d'agost per obres d'accessibilitat en l'intercanvi amb l'L5. Malgrat això, els trens seguiran circulant amb normalitat, tot i que no s'aturaran en aquesta parada. \r\n\r\nLes obres comptaran amb un pressupost de 8,6 milions d'euros per tal de fer més accessible l'estació. La intenció és instal·lar tres ascensors, ampliar l'andana, substituir les escales per rampes i introduir noves escales mecàniques. D'aquesta manera, la voluntat és que l'estació s'adapti a les persones amb mobilitat reduïda. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nBrussel·les diu que l'Estat té la «principal responsabilitat» de la seguretat a Rodalies\r\n\r\n