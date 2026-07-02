02 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

L'estació de Verdaguer de l'L4 quedarà fora de servei durant l'estiu per obres

Societat

  • L'estació de metro de Verdaguer, el primer dia de les obres de l'L4 -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juliol de 2026 a les 13:47

L'estació de Verdaguer de l'L4 quedarà fora de servei entre el 6 de juliol i el 30 d'agost per obres d'accessibilitat en l'intercanvi amb l'L5. Malgrat això, els trens seguiran circulant amb normalitat, tot i que no s'aturaran en aquesta parada. 

Les obres comptaran amb un pressupost de 8,6 milions d'euros per tal de fer més accessible l'estació. La intenció és instal·lar tres ascensors, ampliar l'andana, substituir les escales per rampes i introduir noves escales mecàniques. D'aquesta manera, la voluntat és que l'estació s'adapti a les persones amb mobilitat reduïda. 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar