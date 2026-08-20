El govern espanyol desallotja els migrants de la platja de Ceuta i habilita nous espais d'acollida

El govern espanyol ha començat a desallotjar els migrants que encara restaven a la platja del Trampolín de Ceuta, establerts després de l'entrada en massa de finals de juliol. A primera hora del matí, un dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia espanyola ha començat el procediment amb l'objectiu, segons asseguren, de reubicar aquestes persones en altres espais que no siguin la platja. De fet, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha informat que s'han habilitat dos espais temporals d'acollida a la ciutat amb capacitat per a 1.800 persones.
Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento i l'objectiu, segons el Ministeri, és "donar resposta a la situació dels migrants que es troben en situació de carrer a la zona de la platja del Trampolín i la Loma Colmenar". Les mateixes fonts asseguren que el trasllat a les instal·lacions s'està fent de manera voluntària.
Efectius dels cossos policials, amb la col·laboració de personal d'entitats del tercer sector, han iniciat el trasllat dels migrants de la platja del Trampolín fins als espais habilitats. Els han dividit en grups i els estan portant fins a les noves instal·lacions temporals. Fins al moment, tot l'operatiu s'està desenvolupant sense incidents.
Un dispositiu conjunt
El Ministeri ha subratllat que el dispositiu s'està desenvolupant en coordinació amb el govern de Ceuta amb l'objectiu de garantir que el desplegament dels recursos i el trasllat de les persones es fa de manera ordenada i segura. L'actuació del Ministeri forma part del dispositiu extraordinari posat en marxa pel govern espanyol en col·laboració amb entitats del tercer sector, com Engloba o ACCEM, per reforçar la capacitat d'acollida a Ceuta i donar una resposta adequada a la situació que viu la ciutat.
Dilluns la ministra Elma Saiz ja va afirmar que el govern espanyol habilitaria "de manera immediata" 1.500 places més per acollir els migrants que resten a Ceuta, després que travessessin la frontera els passats 30 i 31 de juliol. Per tant, ara les 1.800 places suposen 300 més de les que va dir el govern espanyol dilluns.