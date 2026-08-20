La diplomàcia aeroportuària d'Illa s'encalla a Tòquio

Salvador Illa va encunyar, durant el seu primer viatge intercontinental al Japó, la idea del "regar i sembrar". Era la definició de la seva estratègia internacional amb l'Àsia, prioritària pel Govern, per intentar fer forat en un mercat que creix i que interessa especialment a Catalunya. Al viatge a Tòquio l'han acompanyat fins ara Corea del Sud, la Xina, Mèxic, Los Ángeles, el Vietnam i Singapur, una activitat frenètica per traslladar la idea que Catalunya té presència al món i està atenta a les oportunitats econòmiques que s'obren. En aquest sentit, Illa ha aprofitat bona part dels seus viatges per liderar una mena de "diplomàcia aeroportuària": en diversos llocs on ha anat ha abordat l'establiment de vols directes entre Barcelona i la ciutat en qüestió. Alguns s'han concretat, però d'altres, com el de Tòquio, continuen encallats més d'un any després.
El vol a Tòquio és una demanda històrica de la Generalitat i Illa va treure-li la pols al maig de l'any passat. "Ens agradaria que fos com més aviat millor", admetia el president. Des d'aleshores, no se n'ha sabut res més i ara encara s'han de fer escales en aeroports més grans com el de Doha, París o Frankfurt. Segons deia el Govern, hi ha "volum suficient i bones condicions de rendibilitat" perquè alguna companyia aèria faci l'aposta per connectar Barcelona i la capital nipona. El feedback que va rebre de la vicegovernadora de Tòquio, Akiko Matsumoto, va ser positiu, però fins ara cap aerolínia ha fet el pas, mentre les connexions aèries entre Catalunya i el continent asiàtic, això sí, van creixent.
L'intent d'una ruta directa entre la capital catalana i la capital nipona l'han fet altres presidents, com Pere Aragonès o José Montilla. L'any 2023, el líder republicà va obrir la delegació del Govern al Japó, i aleshores ja es va dir que s'estudiaria aquest enllaç intercontinental. Abans, Montilla també ho havia posat sobre la taula i la companyia Japan Airlines va dir que ho estudiaria. Fa anys que la Generalitat és favorable a la connexió -desvinculada de l'ampliació de l'aeroport-, però fins ara no s'ha materialitzat. Tampoc el vol directe a Osaka, una opció alternativa que Illa també va abordar amb l'alcalde de la ciutat, Yokohama Hideyuki, fa més d'un any. Aleshores, el president va contemplar aquesta connexió si el vol directe amb la capital japonesa no tirava endavant.
Més connexions que mai amb l'Àsia
El Prat no té vols directes ni amb Tòquio ni amb Osaka a dia d'avui, però això no vol dir que les connexions amb l'Àsia hagin disminuït. Al contrari, n'hi ha més que mai. El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA), integrat per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i Aena, destacava fa uns dies l'aposta per reforçar la connectivitat aèria amb el continent asiàtic, una regió estratègica com consta en el Pla Estratègic 2026-2030. Tòquio és prioritari, però encara no l'ofereix cap aerolínia, com tampoc Delhi, Bangkok, Houston, Orlando, Manila o Lahore. Són ciutats que interessen perquè combinen demanda i interès estratègic pel Govern, però cap que alguna empresa hi aposti.
En tot cas, el CDRA, les companyies aèries i els agents del sector aeroespacial destaquen que Barcelona ha vist créixer els vols directes amb els principals hubs financers de l'Àsia. Hi ha connexions directes amb Pequín, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Singapur o Seül, amb una demanda potencial superior als 1,8 milions de passatgers anuals entre la capital catalana i aquests mercats. Air China, per exemple, opera 14 vols setmanals entre juliol i setembre amb Pequín, i 7 des del juliol amb Shanghai; i Singapore Airlines ofereix cinc vols setmanals amb Singapur. La companyia Korean Air també ha traslladat la voluntat de reforçar el vol directe amb Seül per la demanda que hi ha.
Pendents de Hanoi i Guadalajara
Illa ha anat anunciant vols directes en aquests dos anys a Palau, alguns dels quals són o seran una realitat. A finals de l'any passat, a Mèxic, va presentar sis vols setmanals directes entre Barcelona i Ciutat de Mèxic a partir d'aquest març, operats per Aeroméxico. En el mateix viatge, el president i el governador de l'estat de Jalisco, Pablo Lemus, es van comprometre a treballar conjuntament per tenir "el més aviat possible" un vol directe entre Barcelona i Guadalajara, que encara no ha arribat. En el marc de la diplomàcia de les rutes aèries que practica Illa, també s'està explorant un vol directe entre Barcelona i Hanoi, que operaria Vietnam Airlines, encara sense més detalls. "Hem vist molt d'interès", va dir el president, que va visitar el país al juliol. Mentre s'espera la ruta amb Hanoi, la que sembla que serà una realitat a partir de l'any vinent és el vol directe amb Taipei, a Taiwan. Illa el va anunciar al juny i l'operarà Starlux Airlines. El que es fa esperar, però, és l'anhelat vol directe amb Tòquio.