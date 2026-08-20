Sants enllesteix els guarniments de festa major amb un ull posat al cel

La calor no afluixa, però el cel es tapa i l'amenaça de la pluja comença a notar-se més real. I, amb un ull posat al cel, els veïns de Sants ultimen els detalls per acabar de guarnir els carrers per festa major. Poques hores abans de l'inici de la festa major del barri barceloní, el pròxim dissabte, les 11 comissions ja han sortit al carrer a enllestir els tradicionals guarniments de carrers i places. "Si cau una pluja forta, se't trenca tot. Són molts mesos fent el decorat i seria una llàstima", admet a l'ACN Artur Castro, secretari de la Federació de la Festa Major de Sants. Castro també reivindica la festa com a "patrimoni de la ciutat" davant del "soroll" de persones que acaben d'arribar. Les festes arrencaran aquest dissabte i s'allargaran fins al diumenge 30 d'agost.
El tret de sortida el donarà la directora, guionista i actriu Leticia Dolera, que farà de pregonera de la Festa Major de Sants 2026. Durant aquesta setmana, hi ha més de 300 activitats programades per les comissions de festes, entitats i equipaments, a més dels 11 carrers guarnits que participaran en el concurs que se celebra anualment.
Pel que fa a les queixes que hi ha hagut per part d'alguns veïns al barri de Gràcia, Castro diu que és "una llàstima" perquè "fan més soroll que no la quantitat de gent que visita tant les festes de Gràcia com les de Sants". Reivindica que aquestes celebracions fa molts anys que se celebren, i tot i que és “lícit” que la gent es queixi, no entén "l’enrenou" que hi ha hagut enguany.
Els veïns, pendents de la pluja
Tots els veïns estan atents a les previsions meteorològiques, que apunten a pluges durant el tram final de la setmana. “Estem pendents del temps”, admet l’Arturo d’Alcolea de Dalt. Admet que, com és un factor que no poden controlar, estan a l'expectativa de com evoluciona per adaptar-se. El principal problema és que una pluja forta, pot fer malbé els decorats que tants mesos han preparat. "Si plou, ens farà partir", assegura Amadeu Cervera.
Tanmateix, la Gemma Massot, membre de la comissió d’Alcolea de Baix, afirma que prefereix “no pensar-hi”. “Intentem pensar que no plourà, intentem treballar, i si veiem que ens mullem, ja ens bellugarem”, assenyala. Un any més, hi participen 11 carrers del concurs de guarniments, que són Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Finlàndia, Galileu, Guadiana, Papin, plaça de la Farga, Sagunt, Valladolid, Vallespir de Baix i Vallespir de Dalt. Cadascun compta amb el seu propi programa festiu.