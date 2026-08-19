La plaça Rovira guanya el concurs de carrers guarnits de Gràcia

La plaça Rovira s’ha endut aquest dimecres el primer premi d’honor del concurs de guarniments de les festes de Gràcia, amb "Batiscafo Rovirukas", un homenatge al disc d’Antònia Font Batiscafo Katiuskas (2006). En segon lloc ha quedat el carrer Mozart, amb el seu guarniment "L’hivernacle encantat", i el pòdium l’ha completat el carrer Llibertat, amb el muntatge "Argonath, Aranyerra i Mòrdor", inspirat en l'univers d'El Senyor dels Anells.
La cap de guarniment de la plaça Rovira, Eva Arroyo, ha reivindicat en declaracions a l'ACN que l'homenatge a Antònia Font és perquè és una "banda sonora" de la seva generació. Malgrat que algunes persones els havien dit que podien aspirar al primer premi, Arroyo ha assegurat que "sempre queda el dubte". "Hi havia carrers que tenien figures monumentals, però sabíem que la plaça ens havia quedat molt bonica", ha afirmat un cop confirmats com a guanyadors del concurs de guarniments.
La temàtica escollida per la plaça Rovira ha estat l’àlbum d’Antònia Font Batiscafo Katiuscas, que es va publicar fa just vint anys. El decorat gira entorn el fons marí com va explicar a l'ACN el veí Roman Demchuk: “Aquest any l'element més repetit és aquestes rodones que pengen, que simulen el mar”. De fet, el sostre d’aquest lloc conté més de 9.000 tires. Demchuk també va reconèixer que el repte de la plaça és que “té molta superfície” que s’ha de cobrir i s’ha de trobar la manera que sigui “fàcil“ i vistós”.
Segona i tercera posició
En segona posició ha quedat el carrer Mozart amb 'L'hivernacle encantat', inspirat en l'umbracle del parc de la Ciutadella quan es va convertir en una sala de ball, un "espai màgic" ple de vegetació, colors i elements fantàstics. La tercera posició ha estat per a l'homenatge del carrer Llibertat a la saga d'El senyor dels anells, que han fet conjuntament cinc comissions. De fet, s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'entesa i la coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix.
Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciudad Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
Reivindicacions
La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, ha reivindicat durant els premis que el barri representa "la resistència" en la defensa de la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat". Aquestes proclames també les han fet altres representants del teixit associatiu gracienc, en contraposició a alguns veïns "individualistes".
El lliurament de premis a la plaça de la Vila ha comptat amb diverses autoritats, com la regidora del Districte, Laia Bonet; la presidenta del districte, Victòria Alsina, i la directora general de Cultura Popular, Carol Duran. Bonet i Alsina han estat xiulades per una part del públic quan feien els seus breus parlaments, i durant els premis s'han escoltat alguns crits en contra del PSC.