L'Ajuntament de Barcelona es regira contra una manifestació ultra prevista aquest dissabte i interpel·la la Generalitat

Una mobilització ultra amb missatges nítidament racistes i antiimmigració té previst deixar-se veure a Barcelona aquest dissabte a les 19h, a la plaça Sant Jaume. És una iniciativa de la comunitat Save Europe Act, que ha redactat una proposta de llei dirigida a la Comissió Europea per restringir l'arribada de persones mitjançant discursos supremacistes. L'anunci de la concentració ultra ja fa dies que havia activat col·lectius antifeixistes, que ja han preparat convocatòries contràries una hora abans (18h) a la mateixa zona. Ara, però el govern municipal també s'hi ha posicionat i ho ha fet regirant-se contra la crida antiimmigració.
La primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha remarcat que la concentració "no és benvinguda" a la ciutat i ha assenyalat que els missatges de la plataforma Save Europe Act comporten "idees que són racistes, xenòfobes i que són contràries a la democràcia i la convivència". Ara bé, també ha matisat que el consistori no té mecanismes per actuar-hi, que manifestar-se és un dret fonamental i que, en tot cas, les competències per canviar la ubicació de la concentració o per restringir-la són de la Generalitat. Així, la representant del govern de Jaume Collboni (PSC) ha interpel·lat directament el govern de Salvador Illa, també socialista, com a administració que hi té l'última paraula. A banda, ha recordat que les manifestacions no es gestionen per permisos sinó per "comunicacions" i que, per tant, d'entrada no es prohibeixen si no hi ha un motiu tècnic o logístic que les impedeixi.
Mentre que la Coordinadora Antifeixista de Barcelona i el col·lectiu Som Antifeixistes també preparen accions a partir de les sis de la tarda per "plantar cara", els impulsors de la proposta ultra intentaran repetir escenes que ja han protagontizat a altres punts d'Europa els darrers mesos. A la seva web es vanten d'haver estat presents a protestes a punts com Algesires (Andalusia), República Txeca o Bèlgica. També hi fan constar el contingut de la seva iniciativa legislativa, amb un argumentari supremacista que demana restringir drets fonamentals a canvi de preservar la identitat dels "pobles nadius europeus". Ara, a més, s'intenta barrejar la crisi migratòria de Ceuta amb uns missatges que fa temps que troben suport entre els partits d'extrema dreta.