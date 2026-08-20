Estira-i-arronsa entre PSOE i PP pels menors migrants a Ceuta sota la mirada d'Europa

La crisi migratòria de Ceuta ha derivat en reguitzell de declaracions creuades entre ministres del govern espanyol i el Partit Popular, que a banda de liderar l'oposició també governa a la ciutat comunitària. Primer, per la gestió de l'executiu de Sánchez de l'entrada en tromba de desenes de milers de persones provinents del Marroc; i ara per la reubicació d'aquestes persones que van travessar la frontera, especialment els menors no acompanyats. En els darrers dies, el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat en diverses ocasions que cal retornar-los a tots, inclosos els menors, sense fer-ne distincions. Una tesi avalada per la Comissió Europea, que va donar el seu vistiplau a enviar-los de nou als seus països d'origen.
La via escollida pel govern espanyol, però, es contraposa a la voluntat dels populars i la Comissió Europea. Aquest mateix dijous han començat a desallotjar la platja del Trampolín de Ceuta -on s'havien establert bona part dels migrants que van arribar a la ciutat autònoma entre el 30 i el 31 de juliol- per reubicar-los en dos nous espais habilitats d'acollida, amb capacitat per 1.800 persones. A més, també ha anunciat que portarà 500 menors a la península per donar-los un lloc on viure. I, veient que les vies d'actuació escollides són diferents, l'estira-i-arronsa polític segueix. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha respost a Feijóo que retornar migrants com planteja el popular "és delicte".
Puente ho ha afirmat en una piulada en què ha adjuntat una sentència que va condemnar per prevaricació administrativa l'aleshores delegada del govern espanyol a Ceuta i la vicepresidenta primera de l'executiu de la ciutat autònoma per la devolució a Marràqueix de menors no acompanyats l'agost del 2021: "Aquí us deixo la sentència per la qual van condemnar per prevaricació l'anterior delegada del govern de Ceuta i vicepresidenta de l'Assemblea per retornar menors després de l'entrada massiva del 2021, incomplint la llei. El que Feijóo demana és delicte", ha escrit Puente.
La resolució que ha difós Puente és una sentència de setembre del 2025 de la secció sisena de l'Audiència Provincial de Cadis, amb seu a Ceuta. El tribunal va condemnar les dues exresponsables a nou anys d'inhabilitació especial per a càrrecs públics per un delicte de prevaricació administrativa en relació amb la repatriació al Marroc de 55 menors no acompanyats l'agost del 2021.
Brussel·les vol monitorar el trasllat dels menors
Aquest mateix matí, el portaveu de la Comissió Europea, Markus Lammert, ha assegurat que, en aquests moments, estan en contacte amb les autoritats espanyoles "per rebre més informació" sobre el trasllat de 500 menors d'edat de Ceuta a la península. Lammert ha admès que han vist la informació als mitjans, però que no poden confirmar que s'hagi pres aquesta decisió. "Ara correspon al govern espanyol respondre", ha apuntat el portaveu de Brussel·les.
En aquesta línia, Lammert ha recalcat que "s'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables" i que és competència de Madrid "garantir-ho". I ha reiterat que hi ha "una expectativa clara" que "tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc". D'aquesta manera, doncs, Brussel·les avala la decisió del govern espanyol, però insisteix que la seva voluntat és que els migrants tornin al seu país d'origen, inclosos els menors. El portaveu de l'executiu comunitari ha afegit, també, que encara no han rebut la petició d'ajuda d'Espanya per a la ciutat autònoma.