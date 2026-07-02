El Parlament rebutja afegir la «lluita contra el frau» i la «prioritat nacional» en la gestió del padró

El Parlament ha rebutjat aquest dijous una reforma del "marc de gestió" del padró per incorporar-hi la "lluita contra el frau" i el concepte de "prioritat nacional", abanderat pel PP i Vox. Un punt d'una moció dels populars -esmenat per Vox- demanava aquest canvi, però ha estat rebutjat amb els vots del PSC, ERC, els Comuns i la CUP. Junts s'hi ha abstingut i el PP, Vox i Aliança Catalana hi han votat a favor. Els populars també demanaven prioritzar l'habitatge públic a la ciutadania amb "arrelament real, durador i verificable" i que es canviï la normativa sobre prestacions públiques per "reforçar" la priorització de les persones "amb residència efectiva i un arrelament legal", però aquests aspectes també han decaigut.\r\n