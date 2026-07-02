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El Parlament rebutja afegir la «lluita contra el frau» i la «prioritat nacional» en la gestió del padró

Política

  • Una de les votacions dels pressupostos de 2026 al Ple del Parlament

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de juliol de 2026 a les 14:35

El Parlament ha rebutjat aquest dijous una reforma del "marc de gestió" del padró per incorporar-hi la "lluita contra el frau" i el concepte de "prioritat nacional", abanderat pel PP i Vox. Un punt d'una moció dels populars -esmenat per Vox- demanava aquest canvi, però ha estat rebutjat amb els vots del PSC, ERC, els Comuns i la CUP. Junts s'hi ha abstingut i el PP, Vox i Aliança Catalana hi han votat a favor. Els populars també demanaven prioritzar l'habitatge públic a la ciutadania amb "arrelament real, durador i verificable" i que es canviï la normativa sobre prestacions públiques per "reforçar" la priorització de les persones "amb residència efectiva i un arrelament legal", però aquests aspectes també han decaigut.

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