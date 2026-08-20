El SEM atén 65 persones per les altes temperatures des del 18 d’agost

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d’agost, quan Protecció Civil va activar en fase d’alerta el pla Procicat per calor intensa, tant de dia com de nit. L’alerta s’ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic dona per finalitzada la previsió de superació dels llindars de perill per temperatures màximes i mínimes. Durant l’episodi, s’han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l’Ebre i el Priorat. La màxima ha estat 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre (Ribera d’Ebre) i 41,1 a Torroja del Priorat.\r\n\r\nTambé s’han superat els 40 graus en estacions de les comarques del Segrià, la Ribera d’Ebre, el Pallars Jussà, el Priorat, l’Urgell, la Noguera, el Pla d’Urgell i la Terra Alta. De les 65 persones ateses pel SEM, un 72% han requerit l’activació d’una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que un 28% han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nCatalunya esmicola el rècord històric de dies per sobre de 40 graus Gerard Mira\r\n\r\n