Josep Lluís Trapero plega com a director dels Mossos

El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha anunciat aquest dimecres que deixa el càrrec després de dos anys. Qui va ser un dels fitxatges estrella del president, Salvador Illa, i amb molta ascendència dins del Departament d'Interior, dimiteix, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Interior, en una jornada en què s'anunciarà també Sílvia Catà com a comissària en cap dels Mossos després de la jubilació de Miquel Esquius. Serà el primer cop que una dona ocupa aquest càrrec.
El relleu de Trapero serà un altre policia, el comissari Ferran López. Mà dreta del major durant el procés, va ser l'encarregat de dirigir els Mossos durant l'ampliació de l'article 155, entre els ays 2017 i 2018. Durant el judici a la cúpula d'Interior, a l'Audiència Nacional, López va assenyalar el Govern per no fer cas de les advertències dels Mossos, i va situar el cos al costat de la legalitat espanyola i de les ordres dels tribuals, com ja havia fet Trapero al banc dels acusats. L'any 2021, López va deixar Interior i se'n va anar com a màxim responsable de seguretat del Barça.
La sortida de Trapero es produeix pocs dies després de la dimissió, també, del número dos d'Interior, Tomás Carrión, i en un moment en què la conselleria que pilota Núria Parlon té diverses polèmiques, com la infiltració policial en assemblees docents o el pla pilot per posar Mossos a les escoles, que han indignat la comunitat educativa i també l'oposició al Parlament.
Trapero, de fet, era al punt de mira dels grups parlamentaris. Els socis d'Illa, tant ERC com els Comuns, n'havien demanat recentment la dimissió, i va ser reprovat pel Parlament. En privat, algunes fons destacaven el gran poder que tenia l'excomissari en cap dins del Departament i sobre la policia. Abans de l'estiu, però, qui fou comissari en cap es va negar a plegar i va recordar, en comissió, que tenia la confiança de la consellera.
Heroi per la gestió dels atemptats del 17-A, va ser apartat de la direcció dels Mossos amb el 155 i acusat de rebel·lió per l'operatiu dels Mossos sobre l'1-O. Finalment va ser absolt per l'Audiència Nacional. L'exconseller Miquel Sàmper, durant el govern de Quim Torra, el va restituir en el càrrec, però quan va arribar ERC se'l va apartar de nou per obrir una nova etapa als Mossos, amb lideratges menys personalistes.
Després d'estar uns anys fent tasques administratives -però mantenint l'ascendència en sectors poderosos de la policia-, Illa el va recuperar com a responsable polític del cos. Dos anys després, Trapero plega.