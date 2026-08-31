Dimiteix Tomás Carrión, número dos de Núria Parlon a Interior

El secretari general del Departament d'Interior, Tomás Carrión, ha dimitit, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat Nació. El número dos de Núria Parlon ha deixat el càrrec per motius personals de manera pactada, segons han explicat fonts del Departament, i es reincorporarà a la seva plaça de funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per "iniciar una nova etapa i un nou projecte vital". La consellera Parlon, que feia temps que coneixia la decisió, ha agraït especialment la seva tasca i n'ha destacat la "professionalitat, dedicació extraordinària i voluntat de servei". Entre la feina feta, des d'Interior destaquen la reorganització de circuits interns de la conselleria perquè funcionin de manera més eficient. El relleu al capdavant de la secretaria general l'agafarà Joana Ricardo Hoyos, fins ara directora general d'Administració de Seguretat.
Biòleg i director de serveis de seguretat ciutadana, espai públic i medi ambient de Santa Coloma de Gramenet, havia ostentat diversos càrrecs de confiança política, sempre vinculats a l'Ajuntament que durant anys va governar Parlon. Abans de fer el salt a Interior, Carrión, que es presenta com a naturalista, va treballar molt en la recuperació del riu Besòs i els seus entorns naturals. Nascut a Badalona el 1964, va substituir en el càrrec a Tamara Garcia, una funcionària amb llarga experiència al Departament que el 2021 havia estat nomenada de l'Institut de Seguretat Pública i que Joan Ignasi Elena va nomenar secretària general després de la sortida de Junts del Govern l'octubre de 2022.
La decisió ha transcendit el mateix dia que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la seva número dos, Teresa Sambola, pel fiasco de les proves PISA. Es tracta de dues peces importants, responsables de l'estructura administrativa de les conselleries en qüestió. La dimissió de Carrión es desvincula, però, de les polèmiques que arrossega el Departament. Mentre ERC continua demanant el cessament del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, es manté el malestar entre la comunitat educativa per les infiltracions policials en assemblees docents o la prova pilot de posar agents dels Mossos a les escoles.
Joana Ricardo serà l'encarregada de prendre el relleu de Carrión. Llicenciada en Dret i especialitzada en direcció i lideratge públics, és funcionària de carrera en l'administració local i ha ocupat càrrecs de responsabilitat, també, a l'Ajuntament de Santa Coloma.