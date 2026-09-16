Mossos i Adif reforcen la seguretat a Rodalies contra els robatoris de coure

Els Mossos d'Esquadra i el personal de seguretat d'Adif, subcontractat d'empreses privades, reforçaran a partir d'aquest dimecres la vigilància a l'estació de França, eix troncal de la xarxa de Rodalies que connecta amb el sud del país, per combatre els robatoris de coure. Així ho ha avançat Catalunya Ràdio i ho han confirmat fonts coneixedores a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Malgrat que no s'ha concretat com serà el reforç de vigilància en aquesta estació, aquest mateix matí els agents de la policia científica de Catalunya han fet una inspecció ocular a la zona per investigar els últims robatoris.
En els últims dies, s'han incrementat els casos de sostracció de coure, especialment en el tram entre l'Estació de França i Glòries, amb una afectació sobretot a les àrees bàsiques policials de Sant Martí, Sant Andreu i Ciutat Vella.
L'objectiu del reforç de la vigilància és dissuadir els lladres i detectar més ràpidament els possibles delictes. Segons asseguren, els Mossos, la companyia gestora de la infraestructura i la operadora ferroviària estan coordinats per millorar la seguretat, tant amb més mesures de seguretat passiva com amb més prevenció en els punts més sensibles.
Allau de robatoris
Precisament aquest dimecres, Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, ha advertit a les xarxes socials que hi ha hagut "sis robatoris de coure en 10 dies" a l'Estació de França: "No es tracta només de reposar material, sinó de buscar una solució perquè això no torni a passar", ha reclamat la representat de l'entitat d'usuaris, que adverteix de la gravetat dels fets i també demana informació sobre quan es restauraran les infraestructures.