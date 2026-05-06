Castellbell i el Vilar projecta la nova biblioteca al solar de l'actual deixalleria

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha plantejat ubicar la futura biblioteca municipal a l'espai que actualment ocupa la deixalleria, al Passatge Escoles. El projecte, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, preveu un equipament modern i de proximitat amb un cost estimat de 2,1 milions d'euros i amb l'horitzó de construcció fixat l'any 2030.
Un nou equipament cultural després del tancament de la sala Maria Malla
El consistori aposta per crear una biblioteca municipal que doni resposta a les necessitats actuals del municipi després del tancament de la sala de lectura Maria Malla l'any 2022. L'objectiu és disposar d'un espai modern dedicat a la promoció de la lectura, l'accés a la informació i la dinamització cultural i educativa.
Amb aquest propòsit, l'Ajuntament ha elaborat un primer document tècnic en forma de programa funcional amb el suport de la Diputació de Barcelona. El document defineix una biblioteca de proximitat, flexible i centrada en les persones, concebuda com un punt de trobada per al veïnat i com a eina de cohesió social.
Ubicació estratègica al Passatge Escoles
La proposta situa el nou equipament al solar de l'actual deixalleria municipal, un espai que es considera adequat tant per dimensions com per ubicació. El terreny permetria construir un edifici d'uns 750 metres quadrats, amb espais interiors i exteriors pensats per a la lectura, la formació i les activitats culturals.
La seva proximitat a les escoles, al futur institut, a la piscina i a la zona esportiva reforça el seu caràcter estratègic dins el nucli del Borràs. A més, es tracta d'un espai amb bona accessibilitat, fet que en facilitaria l'ús per part de la ciutadania.
El projecte també contempla el trasllat de la deixalleria i dels serveis municipals actualment ubicats en aquest punt, com l'oficina de vigilants municipals i Protecció Civil, a un nou emplaçament més adequat.
Una biblioteca moderna, oberta i adaptada als nous temps
La futura biblioteca es planteja com un edifici d'una sola planta, amb espais polivalents i diferenciats per a diversos públics. El programa funcional preveu una zona d'acollida amb espais expositius i d'informació, una sala polivalent i sistemes d'autopréstec, amb una superfície aproximada de 180 metres quadrats.
També inclourà un espai general de lectura de 210 metres quadrats, així com una àrea específica per a infants i famílies de 100 metres quadrats, amb serveis de consulta, accés a internet i activitats de dinamització cultural. A tot plegat s'hi sumarà un espai de treball intern per al personal de 60 metres quadrats.
A l'exterior, es preveu una petita plaça orientada cap a Montserrat, amb un escenari per a activitats culturals, reforçant la connexió de l'equipament amb l'entorn i el paisatge.
Un projecte amb mirada de futur
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha destacat que la iniciativa és "una aposta estratègica per al futur del municipi", i ha remarcat que la biblioteca "no serà només un equipament cultural, sinó un espai de cohesió, coneixement i oportunitats per a tots els veïns i veïnes".
Valls també ha subratllat que la ubicació escollida permetrà "connectar la biblioteca amb el dia a dia del poble i amb els centres educatius i equipaments esportius", fet que en potenciarà l'ús i l'impacte social.
El projecte també posa l'accent en aspectes com la digitalització, la formació al llarg de la vida i la participació comunitària, amb la voluntat de crear un equipament adaptable a les necessitats presents i futures.
Descartada l'opció del Casino Borràs
L'equip de govern ha descartat finalment ubicar la biblioteca al Casino Borràs. Segons el consistori, l'estructura de l'edifici -distribuïda en quatre plantes- dificultava la funcionalitat de l'equipament. En canvi, la nova proposta aposta per un edifici més accessible i pràctic, concentrat en una sola planta.
Amb aquest plantejament, Castellbell i el Vilar inicia el camí per dotar-se d'un nou equipament cultural de referència, amb la previsió de tenir el projecte tècnic definit en un termini de dos anys i de poder iniciar la construcció abans de finalitzar la dècada.