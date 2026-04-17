El Consell Comarcal del Bages rep el Segell Infoparticipa per la seva transparència

El Consell Comarcal del Bages ha estat distingit amb el Segell Infoparticipa, un reconeixement que certifica la qualitat de la transparència i la comunicació pública de les administracions locals. L'ens ha assolit una puntuació del 98% en el compliment dels indicadors d'accés a la informació i bon govern.
Un reconeixement a la bona gestió
El guardó, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona a través del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, avalua els portals institucionals amb criteris objectius per mesurar la qualitat informativa i el compromís amb la transparència.
El president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, ha destacat que el premi reconeix "la feina continuada per oferir una informació rigorosa i accessible", i ha remarcat la voluntat de mantenir una administració oberta i al servei de la ciutadania. En la mateixa línia, des de l'àrea d'Administració i Transparència s'ha subratllat que assolir estàndards elevats en aquest àmbit és clau per garantir el bon govern.
Referent en transparència institucional
Amb aquesta puntuació, el Consell Comarcal del Bages se situa entre les administracions locals amb un nivell més alt de transparència, reforçant el seu paper com a institució de referència. El reconeixement també posa en valor el treball per millorar els canals d'informació i fomentar la participació ciutadana, amb l'objectiu de reforçar la confiança de la població en la institució.