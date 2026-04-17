El Bages consolida el creixement turístic el 2025 amb més visitants i estades més llargues

El turisme al Bages ha registrat un creixement sòlid durant el 2025, amb més visitants, més pernoctacions i una major recaptació de la taxa turística, segons l'Informe Anual de l'Activitat Turística del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Tot i això, la despesa mitjana per viatge ha caigut de manera notable, principalment per factors externs com el transport.
Més activitat i estades més llargues
La comarca va rebre 105.231 turistes, un 5,1% més que el 2024. L'increment encara és més destacat en les pernoctacions, que van créixer un 9,9% fins a arribar a prop de 219.000 nits.
Aquest diferencial entre el creixement de visitants i el de nits indica una tendència clara: els turistes s'hi queden més temps. De fet, l'estada mitjana s'ha situat al voltant de les 2,08 nits per persona, una xifra superior a la de l'any anterior i que reforça el paper del Bages com a destinació d'estades curtes però cada cop més completes.
Caiguda de la despesa global, però estabilitat diària
Un dels elements més rellevants de l'informe és la reducció de la despesa total per turista. Cada visitant va gastar 413,2 euros de mitjana, un 20,6% menys que el 2024. Aquesta davallada no respon a una menor activitat al territori, sinó sobretot a la reducció del cost del transport, que té un pes important en el còmput global del viatge.
En canvi, la despesa diària es manté estable i fins i tot creix lleugerament. La despesa per persona i nit es va situar en 48,3 euros, un 1,3% més, fet que indica que el consum en allotjament, restauració i activitats al territori es manté o millora lleugerament.
Impacte econòmic sostingut
Tot i la reducció de la despesa global, l'impacte econòmic del turisme al Bages continua creixent. La recaptació de la taxa turística va arribar als 222.728 euros, amb un increment del 9% respecte a l'any anterior. Aquest augment està directament vinculat al creixement de les pernoctacions i evidencia una major activitat als establiments turístics de la comarca.
Un model que es consolida
Les dades del 2025 apunten cap a un model turístic que es consolida amb tres tendències clares: més visitants, estades més llargues i una despesa més distribuïda en el dia a dia.
Aquest escenari reforça el posicionament del Bages com a destinació de proximitat amb capacitat d'atraure turisme sostenible i de qualitat, especialment vinculat al patrimoni, la natura i l'oferta cultural del territori.
En conjunt, tot i la caiguda puntual de la despesa per viatge, els indicadors globals dibuixen una evolució positiva i estable del sector turístic a la comarca.