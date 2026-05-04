El Consell Comarcal del Bages impulsa una nova edició del Juguem en família a 14 municipis

El Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa una nova edició del programa Juguem en família, una proposta que recorrerà 14 municipis de la comarca amb l'objectiu de promoure el joc compartit entre infants i adults i reforçar la convivència als espais públics.
Aquesta quarta edició se celebrarà del 4 al 29 de maig i transforma, durant unes hores, el servei habitual de JugaBages en una activitat oberta a tota la ciutadania. La iniciativa pretén, a més, recuperar carrers i places com a espais de joc i relació, alhora que ofereix alternatives de lleure educatives i accessibles.
Activitats lúdiques i participació oberta
Durant cada jornada, les famílies podran participar en sessions de dues hores amb propostes diverses, com jocs d'equilibri i punteria, jocs de taula o tallers creatius per construir un joc i endur-se'l a casa. L'activitat és gratuïta i oberta, i permet la participació lliure durant el temps que cada família consideri.
La consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñan, ha destacat que "amb el Juguem en família reforcem el valor del joc compartit com a eina de vincle i aprenentatge. És una iniciativa que ens permet generar espais de trobada entre petits i grans, recuperar els carrers i les places com a espais educatius i avançar cap a un territori que fa valdre les cures i el temps compartit".
Joc, educació i cohesió social
El programa posa el focus en el dret dels infants al joc i en la importància de la convivència familiar en entorns oberts. A través d'activitats inclusives i participatives, es vol fomentar el desenvolupament personal i social, així com reforçar els vincles comunitaris.
A més, Juguem en família s'emmarca en dues dates significatives: el Dia Internacional de les Famílies i el Dia Internacional del Joc, reforçant el missatge sobre la importància del joc en el benestar i l'educació.
Un projecte col·laboratiu al territori
La iniciativa forma part del projecte JugaBages i compta amb el suport de la Fundació La Xarranca, el programa Corresponsables i la Generalitat de Catalunya.
La programació de Juguem en família és la següent:
- Sant Salvador de Guardiola: 4 de maig, de 17 a 19 h (Pista exterior de Can Sansa)
- Navàs: 5 de maig, de 17 a 19 h (Passeig Ramon Vall, davant de la biblioteca)
- Talamanca: 6 de maig, de 17.30 a 19.30 h (Plaça del Raval)
- Santpedor: 8 de maig, de 17 a 19 h (Pati Cal Clarassó)
- Callús: 11 de maig, de 17 a 19 h (Plaça Major)
- Castellgalí: 12 de maig, de 17 a 19 h (Plaça Catalunya)
- Sant Mateu de Bages: 13 de maig, de 16.45 a 18.45 h (Zona exterior davant de l'escola)
- Monistrol de Montserrat: 14 de maig, de 17.30 a 19.30 h (Plaça de la Font Gran)
- Gaià: 18 de maig, de 17.30 a 19.30 h (Pista de Galera)
- Artés: 19 de maig, de 17 a 19 h (Parc Can Crusellas)
- Sant Fruitós de Bages: 20 de maig, de 17 a 19 h (Cobert de la màquina de batre)
- Sant Vicenç de Castellet: 25 de maig, de 17 a 19 h (Plaça Catalunya)
- Balsareny: 27 de maig, de 17 a 19 h (Plaça de la Mel)
- Mura: 29 de maig, de 17 a 19 h (Pati de l'escola)