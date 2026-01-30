La consellera de Cultura visita L'Art de Viure d'Ampans a Manresa i destaca la dignitat del projecte

La Fundació Ampans ha rebut aquest divendres al matí la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, que ha visitat el projecte L'Art de Viure a Manresa. La iniciativa promou l'art entre una vuitantena de persones amb discapacitat i ha generat més de 3.000 obres al llarg de set anys. Hernández ha valorat el projecte com a exemple de dignitat i ha escoltat les demandes dels artistes per augmentar la visibilitat i els espais d'exposició.
Un projecte que fomenta l'art i la inclusió
Durant la visita, la consellera Hernández ha pogut conèixer el dia a dia del projecte L'Art de Viure, ubicat al carrer Bernat Cabrera de Manresa. Les persones participants treballen amb materials diversos i desenvolupen creacions artístiques amb el suport d'un equip professional format en àmbits artístics i socials, que ofereix un acompanyament individualitzat per potenciar el talent creatiu i promoure la visibilitat de les obres.
El projecte atén tallers diaris de dilluns a divendres i, des del seu inici fa set anys, ha generat més de 3.000 obres. L'equip de professionals combina coneixements de disseny gràfic, belles arts, il·lustració, psicologia, educació i integració social per garantir un suport adaptat a cada artista.
Reconeixement institucional i demandes dels artistes
La consellera Hernández ha qualificat l'experiència com "reveladora" i ha destacat la iniciativa com a eina per garantir els drets culturals i la participació activa en la creació artística. "És un projecte exemple de dignitat, transmet una dignitat tan gran que fins i tot m'ha deixat aclaparada", ha afirmat.
Les persones usuàries del projecte han fet entrega d'una llibreta amb propostes a la conselleria, centrades principalment en la necessitat de disposar de més espais per exposar les seves obres i en augmentar la visibilitat del projecte.
Suport de la Fundació Ampans
El director general de la Fundació Ampans, Toni Espinal, ha agraït la visita institucional i el suport de la consellera, ressaltant que el projecte té com a objectiu fomentar les capacitats de les persones i el seu desenvolupament integral.
A més de L'Art de Viure, l'equip de la conselleria ha visitat també les instal·lacions de La Parada i el restaurant Divers, que s'estrenarà aquesta mateixa tarda a Manresa.