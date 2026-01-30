30 de gener de 2026

La consellera de Cultura visita L'Art de Viure d'Ampans a Manresa i destaca la dignitat del projecte

Sònia Hernández coneix les instal·lacions i l'activitat artística de persones amb discapacitat i valora la iniciativa

  La consellera de Cultura, Sònia Hernández, durant la visita a L'Art de Viure d'Ampans

Publicat el 30 de gener de 2026 a les 18:05

La Fundació Ampans ha rebut aquest divendres al matí la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, que ha visitat el projecte L'Art de Viure a Manresa. La iniciativa promou l'art entre una vuitantena de persones amb discapacitat i ha generat més de 3.000 obres al llarg de set anys. Hernández ha valorat el projecte com a exemple de dignitat i ha escoltat les demandes dels artistes per augmentar la visibilitat i els espais d'exposició.

Un projecte que fomenta l'art i la inclusió

Durant la visita, la consellera Hernández ha pogut conèixer el dia a dia del projecte L'Art de Viure, ubicat al carrer Bernat Cabrera de Manresa. Les persones participants treballen amb materials diversos i desenvolupen creacions artístiques amb el suport d'un equip professional format en àmbits artístics i socials, que ofereix un acompanyament individualitzat per potenciar el talent creatiu i promoure la visibilitat de les obres.

El projecte atén tallers diaris de dilluns a divendres i, des del seu inici fa set anys, ha generat més de 3.000 obres. L'equip de professionals combina coneixements de disseny gràfic, belles arts, il·lustració, psicologia, educació i integració social per garantir un suport adaptat a cada artista.

Reconeixement institucional i demandes dels artistes

La consellera Hernández ha qualificat l'experiència com "reveladora" i ha destacat la iniciativa com a eina per garantir els drets culturals i la participació activa en la creació artística. "És un projecte exemple de dignitat, transmet una dignitat tan gran que fins i tot m'ha deixat aclaparada", ha afirmat.

Les persones usuàries del projecte han fet entrega d'una llibreta amb propostes a la conselleria, centrades principalment en la necessitat de disposar de més espais per exposar les seves obres i en augmentar la visibilitat del projecte.

Suport de la Fundació Ampans

El director general de la Fundació Ampans, Toni Espinal, ha agraït la visita institucional i el suport de la consellera, ressaltant que el projecte té com a objectiu fomentar les capacitats de les persones i el seu desenvolupament integral.

A més de L'Art de Viure, l'equip de la conselleria ha visitat també les instal·lacions de La Parada i el restaurant Divers, que s'estrenarà aquesta mateixa tarda a Manresa.

