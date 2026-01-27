Ampans obre Divers, el nou restaurant social de La Parada amb cuina d'arrel i vocació comunitària

Ampans anuncia l'obertura de Divers, el nou restaurant situat a l'equipament de La Parada, que obrirà portes aquest divendres 30 de gener com un projecte social i comunitari amb una clara aposta per l'excel·lència gastronòmica. Amb una cuina arrelada al territori, productes de proximitat i un equip professional amb experiència en restaurants de primer nivell, Divers vol esdevenir un nou referent a Manresa, combinant qualitat, inclusió laboral i impacte social.
Un nou restaurant amb identitat pròpia
El restaurant Divers representa un salt qualitatiu dins l'oferta gastronòmica manresana. Impulsat per Ampans, el projecte neix amb la voluntat d'oferir una experiència gastronòmica sòlida i rigorosa, tant en la proposta culinària com en el servei, alhora que genera oportunitats laborals i formatives per a persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat.
L'equip del restaurant està format per professionals amb trajectòria en cuina i sala en establiments de primer nivell, fet que permet garantir una experiència cuidada i exigent. Divers inicia així una nova etapa dins l'activitat de restauració d'Ampans, reforçant el seu compromís amb la qualitat i la transformació social.
Una cuina de tradició catalana amb mirada contemporània
La proposta gastronòmica de Divers parteix del respecte pel producte i per la cuina tradicional catalana, reinterpretada amb una mirada actual. La brasa, els arrossos pensats per compartir i els sabors nets i equilibrats defineixen una carta que vol emocionar sense artificis.
Es tracta d'una cuina amb arrel, que posa en valor la qualitat dels ingredients i l'ofici, amb plats per compartir i propostes individuals pensades tant per a àpats pausats com per a trobades informals. La filosofia culinària aposta per la senzillesa ben treballada, amb una clara vocació de territori.
Un espai singular integrat en l'arquitectura i la natura
Divers s'ubica a l'edifici de La Parada, un espai singular projectat pel despatx RCR Arquitectes, amb un interiorisme signat per l'estudi de Sandra Tarruella. El resultat és un restaurant acollidor i elegant, integrat en l'arquitectura i envoltat de natura, que convida a viure l'experiència gastronòmica amb calma.
El restaurant disposa d'una cuina àmplia i ben equipada, pensada per garantir un servei àgil i de qualitat, així com d'un menjador interior i una gran terrassa exterior. Aquest espai a l'aire lliure vol esdevenir un punt de trobada obert a la ciutat, fomentant la comunitat i la connexió entre persones.
Gastronomia i inclusió com a eix del projecte
Divers és també una iniciativa d'economia social que posa al centre les persones. L'objectiu del projecte és generar ocupació estable i formació qualificada per a col·lectius amb dificultats d'accés al mercat laboral, tot assegurant uns estàndards elevats tant en el menjar com en el servei.
Tal com destaca l'equip impulsor, Divers "és un espai on les oportunitats són reals, on les persones poden formar-se, treballar i construir el seu futur amb dignitat", sense renunciar a una experiència gastronòmica de màxima qualitat. L'organització interna, els espais i els processos estan dissenyats per fer possible aquesta combinació d'exigència professional i inclusió.
Horaris, servei i reserves
El restaurant Divers obrirà de dilluns a dijous de 9 del matí a 8 del vespre, i divendres i dissabtes fins a la mitjanit. En aquest horari, l'espai ofereix servei d'esmorzars, vermuts, berenars i sobretaules, especialment els caps de setmana.
L'horari de cuina serà de dilluns a dissabte d'1 del migdia a 4 de la tarda, i els divendres i dissabtes també a la nit, de 2/4 de 9 del vespre a 11 de la nit. Les reserves ja estan obertes i es poden fer a través del web del restaurant o per telèfon, mentre que les novetats del projecte es compartiran també a les xarxes socials.