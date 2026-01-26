Ampans presenta als seus professionals La Parada, el nou equipament residencial de Manresa

Prop de 200 professionals de la Fundació Ampans han conegut de primera mà La Parada, el nou equipament residencial que l'entitat promou a Manresa i que entrarà en funcionament aquest primer trimestre de l'any. El projecte vol donar resposta a les necessitats residencials i de suport de persones amb discapacitat intel·lectual en procés d'envelliment, en un context de forta demanda a la ciutat.
Un projecte per respondre a una necessitat urgent
La Parada s'ubica al barri manresà que li dona nom i neix amb la voluntat de donar resposta a una situació especialment complexa a Manresa, on hi ha una llista d'espera de més de 300 persones que necessiten una plaça residencial de manera urgent. En molts casos, es tracta de persones que viuen en entorns familiars fràgils o amb situacions personals d'especial vulnerabilitat.
El nou equipament disposarà de 48 places de llar residència i 12 pisos d'habitatge autònom, pensats per oferir diferents nivells de suport segons les necessitats de cada persona. El projecte s'emmarca en un model social i comunitari, orientat a garantir una atenció integral i de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual que es troben en l'etapa d'envelliment.
Una visita exhaustiva als espais
Durant la jornada, els equips professionals han pogut recórrer de manera detallada les diferents àrees de l'equipament. La visita ha inclòs els espais destinats a la llar residència, els pisos d'habitatge autònom, les zones comunitàries, les aules de formació i el restaurant Divers, que entrarà en funcionament els pròxims dies.
Entre els aspectes més ben valorats pels participants hi ha destacat la proposta arquitectònica, amb espais oberts i diàfans, una presència notable de llum natural i una connexió constant de l'edifici amb l'entorn natural, elements pensats per afavorir el benestar de les persones usuàries.
Un equipament obert al barri i a la ciutat
La Parada s'aixeca en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Manresa i es concep com un equipament de ciutat i per a la ciutat. El projecte aposta per un paisatge social obert, integrat al barri i connectat amb la comunitat, on la convivència, el respecte i la participació són eixos fonamentals.
A més dels espais de vida i suport, l'equipament incorpora propostes obertes a la ciutadania, com el restaurant Divers, amb capacitat per a 80 comensals a l'interior i 30 a l'exterior, així com terrasses i jardins concebuts com a espais de trobada i relació comunitària.