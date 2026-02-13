La CGT denuncia l'acomiadament de quatre treballadors d'una subcontracta d'ICL

La secció sindical de la CGT a Minelta ha denunciat l'acomiadament de quatre treballadors que formaven part del sindicat i que havien reclamat millores en les condicions laborals. L'empresa, subcontractada per ICL a les mines de Súria, hauria pres aquesta decisió després que els empleats exigissin l'aplicació correcta de la normativa minera, el pagament de festius i millores en matèria de seguretat, en un context que el sindicat qualifica de condicions inferiors respecte als treballadors directes d'ICL.
La secció sindical de la Confederació General del Treball (CGT) a Minelta ha denunciat l'acomiadament de quatre treballadors que, segons el sindicat, haurien estat despatxats després de reclamar millores en les condicions laborals. Minelta és una empresa subcontractada per ICL a les mines de Súria, on els seus empleats treballen a l'interior de la mina.
En un comunicat, la CGT assegura que els quatre afectats formaven part de la secció sindical i que les demandes plantejades eren "legítimes i raonables". Entre les reivindicacions hi havia l'aplicació correcta de l'Estatut Miner en el còmput anual d'hores, la disponibilitat d'equips de protecció individual dins del centre de treball, el pagament dels festius treballats i el reconeixement real del centre de treball com a activitat minera.
Condicions laborals i denúncia de represàlies
Segons el sindicat, els treballadors de Minelta baixen a la mina però ho fan en condicions "significativament pitjors" que els empleats directes d'ICL. La CGT sosté que les peticions es van fer pels canals corresponents i amb voluntat de diàleg, però que la resposta de l'empresa va ser primer el silenci i, posteriorment, l'acomiadament de les persones implicades.
El sindicat considera que aquests fets vulneren drets fonamentals i constitueixen un atac a la llibertat sindical. Per això, ha anunciat que estudiarà totes les vies sindicals i legals per defensar els treballadors acomiadats i reclamar-ne la readmissió.
En el comunicat, la secció sindical fa una crida a la solidaritat.